Festival del Cinema di Venezia, le pagelle dell’ultimo red carpet

Mariella Baroli
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conclude con una cerimonia che unisce eleganza e riflessione, celebrando il cinema come arte capace di restituire visioni, emozioni e prospettive sul mondo contemporaneo. Sul Lido, l’ultimo red carpet diventa specchio di una pluralità di voci e sguardi, chiudendo con intensità un’edizione che ha intrecciato memoria, creatività e nuove narrazioni. 

La parata delle stelle accompagna un momento simbolico per il festival: la chiusura non è soltanto un atto formale, ma un’occasione per sottolineare la vitalità del cinema come strumento di dialogo culturale. Abiti d’alta moda, interpretazioni stilistiche e presenze internazionali illuminano il tappeto rosso, riflettendo quell’incontro tra glamour e pensiero critico che da sempre caratterizza Venezia.

La cerimonia finale segna anche il tempo della sintesi: premi, riconoscimenti e applausi riassumono giorni di proiezioni, dibattiti e visioni che hanno attraversato generi e linguaggi. Il Lido si conferma luogo di scambio e di ispirazione, dove la settima arte riesce a farsi ponte tra tradizione e innovazione, memoria e futuro.

Con la chiusura della manifestazione, Venezia riafferma il proprio ruolo di faro culturale, capace di portare sullo schermo storie che interrogano, emozionano e lasciano tracce durevoli nell’immaginario collettivo. Un arrivederci che ha il sapore di promessa: quella di ritrovare, anno dopo anno, nel cuore della laguna, l’essenza stessa del cinema.

Scorri la gallery per leggere le pagelle dei look.

