Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del nono red carpet

Il nono giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia porta sul Lido un’intensa giornata di cinema italiano, tra storie di crimine, memoria e introspezione psicologica: è il momento di Elisa di Leonardo Di Costanzo e Il Mostro di Stefano Sollima, due opere che esplorano rispettivamente i labirinti della mente e i misteri della cronaca criminale nazionale.

Sul red carpet di Elisa, Barbara Ronchi e Valeria Golino catturano l’attenzione con una performance intensa e toccante. Il film racconta la storia di Elisa, una donna detenuta da dieci anni per l’uccisione della sorella maggiore e l’occultamento del corpo, ma incapace o riluttante a ricordare il crimine. La narrazione, che coinvolge anche il criminologo Alaoui nel tentativo di riportare alla memoria la protagonista, esplora i confini tra colpa, consapevolezza e fragilità psicologica, offrendo al pubblico un dramma umano di grande impatto emotivo.

Il Mostro, serie di Stefano Sollima, si concentra invece sull’iconico caso del serial killer noto come il “Mostro di Firenze”. I primi quattro episodi seguono la pista sarda, partendo dalla prima coppia uccisa nel 1969 fino al 1987, ricostruendo con attenzione meticolosa gli eventi, i bossoli della Beretta calibro 22 e l’evolversi delle indagini. Con Marco Bullitta, Valentino Mannias e Giacomo Fadda, la produzione offre uno sguardo immersivo su uno dei casi criminali più famosi e controversi della storia italiana, alternando tensione investigativa e ricostruzione storica.

Il nono giorno del festival conferma così la capacità di Venezia di dare spazio a un cinema italiano rigoroso e avvincente, capace di coniugare introspezione psicologica, cronaca storica e drammaturgia sofisticata. Il Lido si conferma palcoscenico di narrazioni che scuotono, interrogano e coinvolgono, offrendo al pubblico un approfondimento unico sul volto contemporaneo del racconto cinematografico nazionale.

