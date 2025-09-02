Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del settimo red carpet

Il settimo giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia trasporta il pubblico tra tensione politica e cronaca reale: è il momento di A House of Dynamite e Dead Man’s Wire, due film che esplorano rispettivamente la fantapolitica americana e un episodio di cronaca drammatica degli anni Settanta.

Sul red carpet di A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow – prima regista a vincere l’Oscar nella categoria Miglior Regia con The Hurt Locker – la presenza di Idris Elba e Rebecca Ferguson cattura immediatamente l’attenzione. La pellicola racconta una corsa contro il tempo dopo il lancio di un missile di provenienza ignota sugli Stati Uniti: una storia in bilico tra fantapolitica e possibile realtà, dove le responsabilità vanno identificate rapidamente e le reazioni calcolate, con un ritmo serrato e una tensione palpabile.

Dead Man’s Wire, diretto da Gus Van Sant, si concentra invece su una vicenda realmente accaduta l’8 febbraio 1977. Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo e Al Pacino ricostruiscono l’inquietante storia di Anthony G. “Tony” Kiritsis, che prese in ostaggio il figlio del presidente della Meridian Mortgage Company, collegando un fucile al cosiddetto “dead man’s wire”. Van Sant ricostruisce con minuzia l’intera dinamica, dall’organizzazione del sequestro alle motivazioni personali, fino al processo, offrendo un ritratto d’epoca preciso e intenso, in cui la città intera diventa scenario e testimone della tragedia.

Il settimo giorno del festival conferma così la capacità di Venezia di unire cinema d’azione e racconto storico, tra adrenalina, suspense e profondità morale, offrendo agli spettatori una panoramica completa delle tensioni e dei dilemmi dell’epoca contemporanea e recente.

