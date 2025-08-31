Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quarto giorno sul red carpet

Il quarto giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è dominato da un’atmosfera gotica e visionaria: Frankenstein, nuovo atteso progetto di Guillermo del Toro, approda al Lido trasformando la Sala Grande in palcoscenico di un mito senza tempo. Il regista messicano, da sempre custode di un immaginario che fonde artigianato, simbolismo e poesia visiva, porta in laguna una rilettura che unisce fedeltà alla tradizione e sensibilità contemporanea.

Sul red carpet, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz incarnano la perfetta alchimia tra star system internazionale e cinema d’autore. Elordi, nei panni della Creatura, è al centro delle attenzioni: il suo percorso, che lo ha portato dalle serie di culto al confronto con figure archetipiche della cultura occidentale, trova in Venezia una consacrazione. Isaac, interprete del geniale e tormentato Victor, conferisce profondità a un ruolo che intreccia potere e fragilità, mentre Waltz, con la sua consueta ironia, ricorda come il festival resti anche un luogo di leggerezza e provocazione.

Il tappeto rosso si trasforma così in un rituale dal tono differente rispetto ai giorni precedenti: meno glamour patinato e più magnetismo oscuro, tra abiti che evocano atmosfere notturne, tessuti drammatici e linee che richiamano l’immaginario del film. La moda, ancora una volta, dialoga con il cinema, restituendo immagini che restano impresse nella memoria collettiva.

Scorri la gallery per leggere le pagelle dei look

Leggi tutte le pagelle

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3