Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del sesto giorno sul red carpet

Il sesto giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sposta l’attenzione verso territori più intimi e riflessivi: è il momento de Il Testamento di Ann Lee e di The Smashing Machine, due opere che esplorano rispettivamente la dimensione spirituale e quella fisica dell’esistenza.

Sul red carpet de Il Testamento di Ann Lee, la presenza di Amanda Seyfried cattura l’attenzione di stampa e spettatori. La pellicola racconta la vita e l’eredità spirituale di Ann Lee, fondatrice dei Shakers, offrendo uno sguardo rigoroso e delicato sulla devozione, l’indipendenza e la forza delle scelte personali.

The Smashing Machine, documentario che narra la vita dell’atleta professionista Mark Kerr, porta invece al Lido un’energia fisica travolgente. Sul tappeto rosso spiccano Emily Blunt, in pausa dalle riprese di Il Diavolo Veste Prada 2, e Dwayne Johnson, che incarnano insieme alla storia del documentario il fascino della disciplina e della resilienza. La narrazione del sacrificio, della fatica e del confine tra autodeterminazione e autodistruzione regala al festival un momento di tensione viscerale, in cui il corpo diventa metafora di lotta interiore.

Il sesto giorno del festival, tra introspezione spirituale e adrenalina fisica, conferma così la vocazione di Venezia a offrire uno spazio in cui cinema e vita si incontrano, tra delicatezza dei sentimenti e crudezza dell’esperienza umana.

