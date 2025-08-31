Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet

Il quinto giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia assume i contorni della grande politica e della riflessione sul potere: è il momento de Il Mago del Cremlino, il nuovo film di Olivier Assayas con Jude Law, Alicia Vikander e Paul Dano. Tratto dal romanzo di Giuliano da Empoli e sceneggiato insieme a Emmanuel Carrère, il film porta in concorso al Lido un ritratto complesso e ambiguo della Russia contemporanea, in bilico tra realtà e finzione.

Sul red carpet Jude Law, che interpreta Vladimir Putin, domina la scena con un’eleganza misurata, segno di un percorso attoriale che lo ha visto attraversare generi e decenni fino a confrontarsi oggi con una delle figure più enigmatiche e controverse della storia recente. Accanto a lui, i colleghi di cast contribuiscono a restituire al tappeto rosso un tono solenne, meno scintillante e più carico di tensione simbolica, in linea con le atmosfere del film.

La giornata segna così una svolta nell’immaginario del festival: dopo il fascino gotico di Frankenstein, Venezia diventa teatro di una riflessione sulla rappresentazione del potere, tra cinema d’autore e attualità politica.

