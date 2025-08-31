domenica 31 agosto 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Lifestyle » Moda » Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet

Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet

Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet
Mariella Baroli
Mariella Baroli
– Lettura: 2 minuti

Il quinto giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia assume i contorni della grande politica e della riflessione sul potere: è il momento de Il Mago del Cremlino, il nuovo film di Olivier Assayas con Jude Law, Alicia Vikander e Paul Dano. Tratto dal romanzo di Giuliano da Empoli e sceneggiato insieme a Emmanuel Carrère, il film porta in concorso al Lido un ritratto complesso e ambiguo della Russia contemporanea, in bilico tra realtà e finzione.

Sul red carpet Jude Law, che interpreta Vladimir Putin, domina la scena con un’eleganza misurata, segno di un percorso attoriale che lo ha visto attraversare generi e decenni fino a confrontarsi oggi con una delle figure più enigmatiche e controverse della storia recente. Accanto a lui, i colleghi di cast contribuiscono a restituire al tappeto rosso un tono solenne, meno scintillante e più carico di tensione simbolica, in linea con le atmosfere del film.

La giornata segna così una svolta nell’immaginario del festival: dopo il fascino gotico di Frankenstein, Venezia diventa teatro di una riflessione sulla rappresentazione del potere, tra cinema d’autore e attualità politica.

Scorri la gallery per leggere le pagelle dei look

Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet
Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet
Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet
Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet
Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet
Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del quinto giorno sul red carpet

Leggi tutte le pagelle

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

© Riproduzione Riservata
, , , , ,