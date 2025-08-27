Festival del Cinema di Venezia, le pagelle dal primo tappeto rosso

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia inaugura la sua ottantaduesima edizione e il Lido si accende di cinema, glamour e attesa. Tra proiezioni destinate a segnare la stagione e riflessioni sullo stato della settima arte, la serata inaugurale è dominata dal red carpet, primo grande rito collettivo del festival.

La passerella d’apertura non è soltanto un palcoscenico di eleganza, ma un crocevia dove moda e cinema si incontrano, restituendo immagini destinate a restare negli archivi visivi di questa edizione. Abiti scintillanti, silhouette impeccabili e dettagli sorprendenti accompagnano l’ingresso delle star, trasformando il tappeto rosso in una narrazione visiva che unisce bellezza, personalità e stile.

Mentre il pubblico segue con emozione l’arrivo dei protagonisti, il red carpet inaugurale diventa il sipario simbolico che apre undici giorni di cinema, incontri e attese.