Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del terzo giorno sul red carpet

Il terzo giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia segna un momento destinato a entrare negli annali del festival: per la prima volta Julia Roberts calca il red carpet del Lido, protagonista dell’attesissimo film di Luca Guadagnino. La diva americana, simbolo di un’idea di Hollywood che ha saputo coniugare fascino e autorevolezza, porta con sé un’aura di attesa che si riflette negli applausi del pubblico e nella raffica di flash che accompagnano ogni suo passo.

La presenza di Roberts, icona che appartiene tanto all’immaginario popolare quanto alla storia del cinema contemporaneo, conferisce all’edizione un valore ulteriore, una sorta di consacrazione che unisce lo sguardo autoriale di Guadagnino al richiamo universale della star. Accanto a lei, il tappeto rosso diventa il teatro di un incontro tra mondi: il cinema d’autore italiano, amato e rispettato nei più prestigiosi festival internazionali, e il glamour hollywoodiano che amplifica la risonanza dell’evento ben oltre i confini della laguna.

Gli abiti scelti per l’occasione, i dettagli di stile che si moltiplicano tra ospiti e attrici, e il raffinato equilibrio tra eleganza classica e sperimentazione contemporanea confermano il red carpet come rito collettivo, spazio in cui la moda dialoga con il cinema e in cui le immagini diventano parte integrante del racconto. L’arrivo di Julia Roberts imprime al terzo giorno della Mostra una dimensione speciale: non solo la celebrazione di un film atteso, ma l’incontro tra una delle interpreti più amate di sempre e un festival che continua a imporsi come crocevia globale di arte, glamour e memoria visiva.

Scorri la gallery per leggere le pagelle dei look.