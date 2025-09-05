Festival del cinema di Venezia, il red carpet di «Nuhai»

Sul red carpet del nono giorno della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata protagonista la première di Nuhai (Ragazza), film d’esordio alla regia di Shu Qi. L’attrice taiwanese, celebre per le interpretazioni nei film del maestro Hou Hsiao-hsien, ha presentato il suo primo lavoro dietro la macchina da presa accompagnata dal collega Roy Chiu e da altre star del cinema asiatico.

Il film, accolto con grande curiosità dal pubblico e dalla critica, affonda le radici in una storia personale e intima: Shu Qi ha dichiarato di aver tratto ispirazione dalla propria infanzia segnata da difficoltà familiari e dalla convivenza con un padre alcolizzato. Una vicenda dolorosa che si è trasformata in materia narrativa, dando vita a un’opera che esplora fragilità, resilienza e ricerca di libertà.

Con Nuhai, Shu Qi apre un nuovo capitolo della sua carriera, confermandosi non solo icona del cinema internazionale ma anche autrice capace di portare sullo schermo un racconto di forte impatto emotivo.