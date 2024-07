Viaggi Letterari: Cinque Libri da non perdere

La lettura è un'opportunità straordinaria per esplorare mondi diversi, vivere avventure emozionanti e riflettere su temi profondi. Ecco cinque libri che, con le loro storie uniche e coinvolgenti, sapranno arricchire il tuo tempo libero e stimolare la tua immaginazione.

1. I baffi di Emmanuel Carrère

"I baffi" di Emmanuel Carrère è un romanzo intrigante che inizia con un gesto semplice: un uomo decide di tagliare i baffi che ha sempre portato. Quello che segue è un viaggio inquietante nella percezione e nell'identità, poiché nessuno intorno a lui sembra ricordarsi che avesse mai avuto i baffi. Questo libro sfida il lettore a riflettere sulla natura della realtà e su come la nostra identità possa essere influenzata dalla memoria collettiva.

2. I pesci non esistono di Lulu Miller

In "I pesci non esistono", Lulu Miller intreccia la biografia del tassonomista David Starr Jordan con la sua esplorazione personale del significato e del caos. Jordan, nonostante le tragedie personali e i disastri naturali, dedicò la sua vita a catalogare le specie viventi, sostenendo che l'ordine poteva essere trovato nel caos della vita. Questo libro è un'affascinante meditazione sulla resilienza umana e sulla ricerca di significato in un mondo imprevedibile.

3. La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell

Gerald Durrell racconta le sue avventure d'infanzia sull'isola greca di Corfù in "La mia famiglia e altri animali". Con uno stile narrativo pieno di umorismo e affetto, Durrell descrive la sua eccentrica famiglia e la fauna locale con grande vivacità. Questo libro è una celebrazione della natura e delle relazioni familiari, perfetto per chi ama storie ricche di descrizioni vivide e personaggi memorabili.

4. Il mio gatto mi mangerà gli occhi di Caitlin Doughty

"Il mio gatto mi mangerà gli occhi" di Caitlin Doughty è un libro che affronta con sensibilità e umorismo le domande sulla morte che spesso i bambini pongono. Doughty, un'esperta di pompe funebri, risponde a queste domande in modo diretto e rassicurante, trasformando argomenti tabù in opportunità di apprendimento e comprensione. Questo libro è tanto informativo quanto affascinante, ideale per chiunque voglia esplorare il ciclo della vita con uno sguardo nuovo.

5. Trilogia di New York

La "Trilogia di New York" di Paul Auster è una raccolta di tre romanzi noir postmoderni: "Città di vetro", "Fantasmi"e "La stanza chiusa". Questi racconti sono legati tematicamente e condividono un'atmosfera di mistero e introspezione, esplorano temi come la solitudine, l'identità, la ricerca del sé e il confine sottile tra realtà e finzione, utilizzando New York come sfondo simbolico e labirintico.

Questi cinque libri offrono una varietà di esperienze e riflessioni, perfetti per arricchire il tuo tempo libero. Dalla suspense psicologica all'avventura naturalistica, ogni libro è un invito a esplorare nuovi mondi e a riflettere su temi universali. Scegli la tua prossima lettura e lasciati trasportare dalle storie che ti faranno compagnia.

I baffi Trama Ci sono scherzi (Milan Kundera insegna) che possono avere conseguenze anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe si troverà infatti proiettato di colpo – lui che voleva solo fare una sorpresa alla moglie – in un universo da incubo: perché tutti quelli che lo conoscono da anni, e la moglie per prima, affermano di non averli mai visti, quei baffi, e che dunque nella sua faccia niente è cambiato. Il mondo comincia allora ad apparirgli «fuor di squadra», e il confine tra la realtà e la sua immaginazione sempre più sfumato. Delle due l’una: o è pazzo, o è vittima di un mostruoso complotto, ordito dalla moglie con la complicità di amici e colleghi, per convincerlo che è pazzo.

I pesci non esistono Trama «Che senso ha la vita?» chiede una bambina di sette anni al padre scienziato. «Nessuno» risponde lui, poco incline al dialogo. Quel «nessuno» ha lasciato molte tracce in Lulu Miller (ideatrice e conduttrice di Invisibilia, uno dei podcast di divulgazione scientifica più amati dagli americani) e per anni quella frase le ha complicato la vita tanto che, per trovare una risposta diversa, ha cercato aiuto nei libri. Ed è allora che si è imbattuta in un gigante della scienza: David Starr Jordan. Pagina dopo pagina "I pesci non esistono" passa da biografia a giallo, da omaggio alla scienza allo stupore per la crudeltà umana, da memoir a indagine, per approdare infine alla spiegazione del titolo, "I pesci non esistono", dimostrando ai lettori come la natura si sia magistralmente vendicata di uno scienziato che credeva di poterla dominare.

La mia famiglia e altri animali Trama «Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso da ragazzo, con la mia famiglia, nell’isola greca di Corfù. In origine doveva essere un resoconto blandamente nostalgico della storia naturale dell’isola, ma ho commesso il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina non ne hanno più voluto sapere di levarsi di torno, e hanno persino invitato i vari amici a dividere i capitoli con loro»: così Gerald Durrell presenta questo libro, uno dei più universalmente amati che siano apparsi in Inghilterra negli ultimi trent’anni. Ma il lettore avrà il piacere di scoprirvi anche qualcos’altro: la storia di un Paradiso Terrestre, e di un ragazzo che vi scorrazza instancabile, curioso di scoprire la vita.

Il mio gatto mi mangerà gli occhi? Trama Quando morirò il mio gatto mi mangerà gli occhi? Se prima di morire mangio un sacco di pop-corn crudi che cosa succede quando mi cremano? I gemelli siamesi muoiono sempre nello stesso momento? Se muoio facendo una smor¬fia mi resterà per sempre? È vero che sugli aerei c’è uno scomparto segreto per chi muore in volo? Posso far conservare il mio corpo nell’ambra come gli insetti di Jurassic Park? Ogni domanda sulla morte è un’ottima domanda. Con Il mio gatto mi mangerà gli occhi? scoprirete soprattutto un modo diverso di pensare alla morte e comincerete a vederla come un evento del tutto naturale, di cui conoscere i processi chimici e con cui avere a che fare attraverso riti meno alienanti di quelli attualmente in uso nella nostra cultura; e su cui si può anche sorridere.