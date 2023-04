Dove trovare l’eccellenza italiana

La 61esima edizione del Salone internazionale del mobile è un inno all’interdisciplinarità del design. La tendenza, già avvertita nelle passate edizioni, ha assunto i tratti dell’evidenza in questa tornata 2023.



Ne danno conferma i dati di Altagamma, la Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’industria culturale e creativa del Made in Italy, promotrici dell’eccellenza, dell’unicità e dello stile di vita italiani nel mondo.

Non a caso, sono ben 58 i marchi Altagamma, oltre la metà del totale, che quest’anno partecipano alla Design Week, di cui 13 all’interno del Salone di Rho Fiera.

La creatività e il sapere di una vasta community, che, oltre ad arredamento e design, abbraccia moda e gioielleria, alimentare e ospitalità, motori e nautica, nutrono il fitto calendario delle iniziative visitabili ancora per pochi giorni.

Sono oltre 130 gli appuntamenti dell’alto di gamma in agenda: presentazioni, installazioni, mostre, simposi, talk di approfondimento e cocktail party animano gli spazi di boutique e showroom, gallerie d’arte e hotel. Palazzi storici e luoghi simbolo della città, come Palazzo Reale, il Museo del Novecento e il Museo della scienza e dalla tecnologia, il Teatro Filodrammatici e la Terrazza Portaluppi aprono le loro porte alle proposte culturali di Piacenza Cashmere, Kartell, Tod’s, Prada e Buccellati.

È vivo il bisogno di confronto e di contaminazione dei saperi. L’esigenza di creare interazioni e avviare sinergie tra realtà trasversali amplia gli orizzonti, estende i confini del terreno di gioco, stimola la circolazione di idee e genera nuovi business.

“La Design Week è un momento unico in cui si sprigiona l’energia creativa e progettuale, lo spirito visionario e la volontà collaborativa delle nostre imprese”, afferma Stefania Lazzaroni, Direttrice generale di Altagamma. E conclude: “Il design come progetto trasversale è dunque protagonista, così come le strategie di diversificazione che i brand stanno intraprendendo e Altagamma, da trent’anni, è portavoce di questa cultura sistemica del Made in Italy che si fonda su reti di collaborazione, innovazione e creatività”.

Il calendario con gli eventi più importanti di Altagamma è consultabile al seguente link:

https://altagamma.it/media/source/Altagamma%20Calendar%20Design%20Week%202023.pdf