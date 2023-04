Euroluce illumina il Salone del Mobile di Milano

Uno spazio espositivo di oltre 29.000 metri quadri, con 314 espositori di cui il 45% provenienti dall’estero. Euroluce torna a illuminare il Salone del Mobile di Milano e lo fa con un nuovo format e un nuovo layout, curato dallo studio Lombardini22.

Quattro padiglioni del complesso Rho Fiera (9-11, 13-15) si sono trasformati in una città di luci. «The City of Light» è infatti il nome di questo progetto culturale plurale, pluridisciplinare e policentrico che si declina in un ampio palinsesto di eventi, mostre, installazioni.

Ideato e coordinato dal punto di vista scientifico da Beppe Finessi, «The City of Light» racconta il meglio del settore dell’illuminazione che, solo nell’ultimo anno, ha visto un aumento del fatturato pari al 7,2% (di cui il 77% rappresentato dalle esportazioni).