Aspettando il Salone del Mobile (terza puntata)

Calligaris, Adel: la tradizione 2.0

A Mazano, in provincia di Udine, Antonio Calligaris decide di aprire un piccolo laboratorio artigianale per realizzare la Marocca, la tipica sedia paesana in legno e paglia. Era il 1923 e da allora sono passati 100 anni, il laboratorio è diventato un’azienda di successo e oggi la Calligaris è gestita dalla terza generazione degli eredi del fondatore. Nel frattempo, quello di Udine è ritenuto, nel mondo, il più importante distretto della sedia. In occasione del suo centenario, Calligaris lancia due versioni esclusive della nuova seduta Adel, progettate per onorare il Dna e la lunga e ricca storia dell’azienda.