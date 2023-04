Salone del Mobile al via: la guida agli eventi

Settimana prossima a Milano, dal 17 al 23 aprile, si darà il via alla 61° edizione della manifestazione internazionale più importante e più attesa per il settore del design d’arredo: il Salone internazionale del Mobile. Conosciuta anche come “Milano Design Week” o più semplicemente “Fuorisalone”. Il Salone del Mobile offre uno sguardo sempre nuovo e diverso sul futuro del settore. Quest'anno verrà presentata un’innovativa concezione sul rapporto tra luce e spazi dell’architettura che animerà una settimana ricca di nuovi eventi culturali, mostre e talk da non perdere.

Le Manifestazioni di quest’anno vedranno la partecipazione di 1.962 espositori, tra cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design. Oltre alle manifestazioni con cadenza annuale, il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project e il SaloneSatellite, l’edizione 2023 segnerà il grande ritorno della biennale Euroluce, come anticipato, con tante novità.

Nei primi giorni di apertura la manifestazione è riservata agli operatori di settore, mentre sabato 22 e domenica 23 aprile è aperta anche al pubblico. Gli studenti possono visitare il Salone nelle giornate del 21, 22 e 23 aprile. Le manifestazioni sono aperte dalle 8.30 alle 18.30 per la stampa mentre per i visitatori dalle 9.30 alle 18.30.

Come muoversi all’interno del Salone del Mobile

Per l’edizione 2023, muoversi all’interno delle manifestazioni e raggiungere velocemente gli espositori sarà più facile: oltre ai tradizionali totem sarà possibile utilizzare la nuova funzionalità di wayfinding interattivo per creare il proprio percorso di visita personalizzato. La mappa interattiva sarà disponibile nell’App Salone del Mobile.Milano.

Le novità e le Manifestazioni del Salone del Mobile:

- Le manifestazioni saranno su un unico livello espositivo, per migliorare la fruizione e l’esperienza del visitatore

- Euroluce ritornerà con un nuovo layout - firmato dallo studio Lombardini22 - che vuole porre al centro l’uomo e non più lo stand, per una nuova esperienza di fiera

- Il programma culturale del Salone sarà ospitato negli spazi della biennale Euroluce e spazierà dall’architettura all’arte con mostre, talk, workshop ed installazioni site-specific

Eventi da non perdere al Salone 2023

- Le 4 mostre e le costellazioni curate da Beppe Finessi e progettate dallo studio Formafantasma negli spazi della biennale Euroluce

- Aurore, l’arena interattiva progettata da Formafantasma in collaborazione con House of Lyria che ospiterà eventi, workshop, talk, offrendo anche esperienze immersive

- Il programma di talk nello spazio Aurore, curato da Annalisa Rosso, con protagonisti Shigeru Ban, Nao Tamura, Kjetil Trædal Thorsen e Marius Myking di Snøhetta e Andrea D’Antrassi di MAD, interrogati da altrettanti giornalisti internazionali

- I talk del SaloneSatellite con Gaetano Pesce, uno dei protagonista della storia del design italiano, e i direttori di alcune delle scuole di design più prestigiose del mondo - ECAL (Svizzera), Scuola del Design / Politecnico di Milano (Italia), Tongji University (Cina), Design Academy Eindhoven (Olanda), School of Design / Pratt Institute (USA) - con la tavola rotonda Design: DOVE VAI?, moderata da Annalisa Rosso

- Due Tavole rotonde curate da Jacopo Acciaro / Voltaire Lighting Design con il supporto di IALD, AIDI e APIL

- Installazione site-specific di Maurizio Nannucci, tra i più potenti interpreti della luce artificiale nell’arte contemporanea

- La libreria specializzata in design, arte e illustrazione, progettata da Formafantasma a cura di Corraini Editori. Oltre ad una selezione curata, ci saranno anche libri di letteratura che, in varie declinazioni, esplorano il tema della luce

- Un bistrot e un ristorante fine dining, progettati da Piero Lissoni in armonico accordo con il concept dello spazio della biennale Euroluce

Niente panico: c’è ancora tempo per prenotare i biglietti per farsi travolgere dal mondo del design, col suo frenetico e affascinante vortice di tendenze e suggestioni. Per saperne di più, visitate il sito ufficiale del Salone del Mobile di Milano 2023.