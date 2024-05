Passaggio al mercato libero di luce e gas: tutto quello che c'è da sapere per fare la scelta giusta

Con la fine delle condizioni di maggior tutela milioni di utenti cosiddetti non vulnerabili sono stati chiamati e continueranno a essere chiamati a compiere una scelta per quello che riguarda le forniture domestiche.



Per questo percorso, che ha avuto inizio lo scorso gennaio con la cessazione del mercato tutelato del gas e proseguirà con la scadenza del prossimo 1° luglio 2024 relativa alla fine della maggior tutela per l'energia elettrica, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto due iter distinti per le forniture di luce e gas.

Il passaggio al mercato libero e alle nuove condizioni contrattuali garantite dalla piena concorrenza dei prezzi, infatti, non avviene automaticamente e non è obbligatorio. Tuttavia non effettuare una scelta potrebbe portare i clienti non vulnerabili a confrontarsi con dei rincari in bolletta.

Per non farsi trovare impreparati è quindi importante conoscere nel dettaglio come funziona il mercato libero e cosa comporta effettivamente la fine del servizio di maggior tutela per i clienti non vulnerabili.



Mercato libero: cos'è e perché è conveniente

Il mercato libero è un regime in cui i consumatori hanno la facoltà di decidere da quale compagnia acquistare la fornitura di luce e gas, valutando autonomamente l'offerta che reputino più vantaggiosa.

A differenza del servizio tutelato, infatti, le modalità per stabilire il costo della componente energia non vengono determinate dall’ARERA, bensì dalle singole compagnie, che tengono conto dei principi di concorrenzialità.

A offrire ai consumatori la massima garanzia di trasparenza è il codice di condotta commerciale: un insieme di regole sancite dall'Autorità che vincolano tutte le imprese impegnate nella vendita di forniture domestiche ad agire con correttezza.

Le compagnie devono infatti fornire ai consumatori finali tutte le informazioni necessarie in merito a prezzi, clausole e variazioni tariffarie sia per la stipula di nuove offerte sia per la modifica di contratti esistenti, in conformità dei principi di concorrenza del cosiddetto Codice del consumo.



Luce: cosa succederà con la fine del mercato tutelato?

Come già annunciato nei mesi scorsi dall'ARERA, per tutti i consumatori che, in concomitanza dello scadere dei servizi di maggior tutela, non risultano aver aderito a un’offerta sul mercato libero, è previsto l’avvio di un iter specifico.

In particolare, per i clienti finali dei contratti luce ancora sotto tutela, a partire dal prossimo 1° luglio 2024 è previsto il trasferimento nel cosiddetto Servizio a Tutele Graduali, che ha lo scopo di accompagnarli progressivamente nel passaggio al mercato libero.

Questo processo farà sì che i clienti non vulnerabili verranno assegnati automaticamente a una compagnia fornitrice sulla base di una gara, i cui criteri sono stati stabiliti dall'ARERA. Lo scorso 10 gennaio, infatti, si è tenuta un'asta a cui hanno partecipato 20 fornitori per provare ad aggiudicarsi una o più di una delle 26 zone distinte in cui il territorio italiano è stato suddiviso.

Di conseguenza, sulla base di questa ripartizione, allo scadere del termine ultimo dei servizi di maggior tutela, i consumatori che non avranno aderito a un contratto luce sul mercato libero, saranno affidati automaticamente alla compagnia che si è aggiudicata il loro lotto d'appartenenza e sottoposti a una nuova situazione contrattuale simile a quella delle offerte PLACET.

Le condizioni contrattuali ed economiche di queste tariffe saranno uguali in tutte e 26 le zone e verranno stabilite direttamente dall’ARERA, tenendo conto anche dell’esito che ha avuto l’asta dello scorso 10 gennaio.

Le cose cambiano per la categoria di clienti vulnerabili, ovvero coloro che hanno superato i 75 anni o che si trovano in particolari condizioni di svantaggio, come percettori di bonus, le persone con disabilità, gli assegnatari di case di emergenza, i residenti in isole minori e i clienti la cui fornitura garantisce il funzionamento di apparecchi medicali salvavita: per questa categoria di utenti sono previste infatti delle condizioni economiche calmierate, sempre stabilite dall'Autorità.



Gas: cos’è cambiato per chi non è passato al mercato libero?

Un iter diverso è quello che, a partire dallo scorso 1° Gennaio 2024, ha interessato invece i clienti non vulnerabili, per il servizio gas, ricadenti ancora nel regime di tutela.

In questo caso, gli utenti non ancora passati al mercato libero hanno visto ridefinire le condizioni economiche e contrattuali della loro fornitura da parte dei vecchi venditori. Il modello a cui si fa riferimento è ancora una volta quello delle offerte PLACET, con un prezzo che prevede una componente dovuta ai costi di approvvigionamento, una derivante dalla commercializzazione al dettaglio e una quota fissa stabilita dal venditore, sotto la supervisione di ARERA.

Anche in questo caso è stato previsto un percorso differente per i clienti vulnerabili, i quali, in assenza di un'opzione sul mercato libero, sono passati automaticamente al cosiddetto servizio di tutela della vulnerabilità.



Come passare al mercato libero

I due iter previsti da ARERA in seguito alla cessazione del servizio di maggior tutela potrebbero portare i clienti non vulnerabili a confrontarsi con tariffe più alte rispetto a quelle che caratterizzavano i contratti delle vecchie forniture.

In ogni caso, per avere il pieno controllo della situazione e alleggerire i costi in bolletta è sufficiente passare al mercato libero in qualsiasi momento, attraverso una procedura semplice e veloce.

A occuparsi di comunicare al vecchio fornitore la chiusura del contratto in essere è direttamente la nuova compagnia, che prende in carico tutti gli aspetti burocratici inerenti le procedure di switching e di recesso.

Naturalmente, il passaggio al mercato libero si effettua senza alcun intervento sulla rete elettrica, del gas o sui contatori e senza che si verifichino interruzioni delle forniture. Inoltre, con l'adesione al mercato libero non sono previste penali o vincoli contrattuali e, optando per una digital energy company, è possibile effettuare anche la fase di stipula online.

La scelta dell’offerta, in ogni caso, deve tenere conto delle specifiche esigenze di consumo, valutando l'impatto di ogni condizione contrattuale e osservando quali fornitori possano garantire interessanti possibilità di risparmio.

A questo proposito, è bene ricordare che attualmente è possibile trovare sul mercato libero offerte con scontistiche dedicate per chi arriva dal servizio di maggior tutela. Per quanto riguarda le tariffe, invece, attualmente risultano piuttosto interessanti le cosiddette offerte a prezzo indicizzato.

In questo caso, il costo della materia energia varia periodicamente, sulla base del valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), per quanto riguarda la luce, e del PSV (Punto di Scambio Virtuale), per quanto riguarda il gas. Questi parametri indicano il prezzo medio di luce e gas sul mercato all’ingrosso di riferimento.

Optare per una tariffa a prezzo indicizzato permette quindi di provare a usufruire di bollette dai costi più contenuti, sfruttando le eventuali flessioni al ribasso di PUN e PSV.

Infine, in fase di valutazione può essere importante esaminare gli eventuali servizi aggiuntivi presenti nell’offerta: la maggior parte dei fornitori attivi sul mercato libero, infatti, mette a disposizione risorse utili – come per esempio app, programmi fedeltà e piattaforme di monitoraggio – con cui ottimizzare ulteriormente la user experience dei clienti.



Mercato libero di gas e luce: quali vantaggi con Sorgenia

Sul mercato libero è possibile disporre di un’ampia varietà di scelta, motivo per cui è importante prendere una decisione del tutto consapevole, tenendo conto del fabbisogno energetico della propria abitazione così come delle specifiche esigenze personali.

In ogni caso, il consiglio è quello di effettuare il passaggio al mercato libero optando per un fornitore unico: le offerte dual fuel, infatti, in genere presentano tariffe ancora più competitive e permettono di beneficiare di una gestione ottimizzata delle utenze domestiche.

Attualmente, tra le opportunità più interessanti del momento è possibile annoverare Next Energy Sunlight Luce&Gas di Sorgenia, la prima digital energy company italiana del mercato libero.

Si tratta di un’offerta a prezzo indicizzato, disponibile anche in bundle con la fibra ottica, che permette di beneficiare dell'energia elettrica proveniente da fonti 100% rinnovabili. Il tutto con l’opportunità di usufruire di uno sconto fedeltà sul servizio commerciale: un ribasso che aumenta progressivamente con il passare del tempo trascorso in Sorgenia.

In più, con Next Energy Sunlight Luce&Gas è possibile accedere a Beyond Energy, una innovativa piattaforma di monitoraggio, disponibile senza l'installazione di alcun dispositivo, che offre analisi dettagliate tramite algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, fornendo una serie di consigli personalizzati che aiutano a risparmiare.

Sempre con l’obiettivo di favorire una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali, Sorgenia offre l’opportunità a tutti i sottoscrittori delle proprie offerte di iscriversi a Greeners. Si tratta di una community in cui ogni partecipante è chiamato a svolgere missioni sostenibili per guadagnare punti speciali – i cosiddetti green coins – che possono poi essere convertiti in premi eco-friendly oppure nel sostegno a missioni solidali o finalizzate alla salvaguardia del Pianeta.

Optare per la giusta offerta luce e gas permette quindi di tagliare i costi in bolletta, usufruire di tanti, altri interessanti vantaggi e passare al mercato libero senza stress, tenendo sempre tutto sotto controllo.