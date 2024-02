Per questa Quaresima abbiamo pensato a una ricetta risparmiosa e come si dice: svuota frigo. Ingrediente fondamentale è il salvavita di ogni cuciniere: le patate. Per il resto vi servono formaggi e salumi che avete in avanzo.

Adoperarsi nella cucina del riuso è buona cosa almeno per tre ragioni: limitare lo spreco alimentare che purtroppo non tende a diminuire e ha conseguenze anche sui nostri agricoltori oltreché su ambiente e società; abituarci alla fantasia in cucina che è uno degli ingredienti fondamentali; rimettere in circolazione preparazioni dimenticate e dunque riannodare il filo delle tradizioni. Così per questa Quaresima abbiamo pensato a una ricetta risparmiosa e come si dice: svuota frigo. Ingrediente fondamentale è il salvavita di ogni cuciniere: le patate. Per il resto vi servono formaggi e salumi che avete in avanzo.

Ingredienti - 800 grammi di patate meglio a pasta bianca, 200 grammi di scamorza o altro formaggio, 100 grammi di Parmigiano Reggiano, Grana Padano o altro formaggio da grattugia, 100 grammi di burro, 6 cucchiai di pangrattato, 200 grammi di pancetta, 150 grammi di prosciutto cotto (o un mix di altri salumi), 2 uova, sale, pepe e noce moscata q.b.

Preparazione - Lessate ben bene le patate con la buccia, poi sbucciatele e schiacciatele ancora calde in una capace ciotola, conditele con un po’ di burro, metà del formaggio da grattugia, il sale, il pepe e la noce moscata. Fate a dadini i formaggi e i salumi. Battete le uova con un pizzico di sale. Ora aggiungete alle patate tutti gli ingredienti, uova comprese, e amalgamate. Prendete una pirofila da forno, imburratela e sistematevi l’impasto compattando bene. Ricoprite la superfice con il pangrattato, fiocchetti di burro e il formaggio da grattugia rimasto. Infornate a 190 gradi per una ventina di minuti.

Come fa divertire i bambini - Fate amalgamare a loro tutti gli ingredienti, si sentiranno dei perfetti cuochi.