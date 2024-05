Il pesce è una risorsa gastronomica fondamentale che permette di fare ottima figura con preparazioni veloci. L’importante è che sia fresco, con le carni sode e se anche vi rivolgete a pesci di allevamento scegliete quelli italiani: non c’è confronto!

Chi vende il pesce è obbligato a dichiarare la provenienza del pescato. Per questa ricetta scegliete i pesci che più vi piacciono - dall’orata al merluzzo, dalla spigola al nasello, dalla coda di rospo alla ricciola allo sgombro - o che trovate disponibili. E con quattro passaggi porterete il mare in tavola.

Ingredienti - 1,2 chilogrammi di pesce (noi abbiamo un’orata e una spigola) 500 grammi di pomodori misti (ciliegini, datterini, piccadilly) ben maturi, 4 cipolle rosse succose, 180 grammi di olive, due cucchiai di capperi sotto sale, un ciuffo di prezzemolo, sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione - Eviscerate, squamate e nettate bene il pesce (un’operazione che potete far fare al vostro pescivendolo), tagliate a spicchi i pomodorini, a rondelle non sottili le cipolle, dissalate sotto acqua corrente i capperi e tritate finemente il prezzemolo. Ora inserite nella pancia del pesce una generosa quantità di cipolle dopo aver salato e pepato internamente il pesce. Prendete una placca da forno e ricopritela con la carta forno, adagiatevi il pesce e poi i pomodorini, le cipolle rimaste, le olive e i capperi; irrorate generosamente di olio extravergine di oliva, aggiustate di sale e di pepe e infine fate cadere su tutto una copiosa “pioggia” di prezzemolo. Infornate a 180 gradi per 20/25 minuti.

Come far divertire i bambini - Una volta tagliate le verdure fate comporre a loro la ricetta prima di infornare.