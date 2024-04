Tempo di sfizi gastronomici, di aperitivi, di antipasti golosi per pranzetti appetitosi, ma non eccessivamente impegnativi. Abbiamo così pensato a un classico: al contadino non far sapere quant’è buono il cacio con le pere.

E già che siamo in tema di citazioni popolari, c’è anche l’altro detto molto settentrionale: la bocca non è stracca se non sa di vacca. Così la ricettina di oggi si presta anche a servire i formaggi alla fine del pranzo in maniera originale.

Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia, due pere Abate magari Igp Emilia-Romagna di generose dimensioni, 4 cucchiai di miele (meglio se di castagno e comunque rigorosamente italiano), 100 grammi di Gorgonzola dolce, 150 grammi in una fetta di Pecorino stagionato (o altro formaggio consistente), sei noci.

Procedimento - Stendete la pasta sfoglia conservando la carta forno. Ricavate con il coppa pasta tanti dischetti (ne verranno circa 8). Tagliate le pere a tre quarti liberandovi dell’apice e del fondo del frutto e poi fatele a fette di circa mezzo centimetro di spessore. Con l’apposito attrezzo fate un foro al centro in modo da togliere il torsolo. Con lo stesso attrezzo ricavate dalla fetta di Pecorino (o altro formaggio) tanti cilindretti. Sgusciate le noci e riducete i gherigli a granella grossolana. Ora pennellate i dischetti di pasta sfoglia con il miele, adagiatevi sopra una fetta di pera, inserite un cilindretto di formaggio nel foro centrale della ciambellina di pera e fate aderire bene la pasta sfoglia alle pareti del frutto. Sistemate tutto su una placca da forno ricoperta con la carta forno e cuocete a 180 gradi per circa 20 minuti. Sfornate e sistemate sopra ogni ciambellina di pera una mini-quenelle (potete farla operando con due cucchiaini) di Gorgonzola su cui farete cadere un po’ di granella di noci e servite.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a decorare con la granella di noci le ciambelline di pera, se sono grandicelli fate fare a loro i buchi nel centro delle fette dei frutti.