Continuiamo a esplorare ricette facili facili, golose e risparmiose allo stesso tempo. Questo è un piatto che piace tantissimo ai bambini e che in poco tempo risolve una cena improvvisata oppure riempie un pranzo veloce. In cucina dunque.

Ingredienti - 800 grammi di patate, 150 grammi di prosciutto cotto, 250 grammi di mozzarella fiordilatte, 80 grammi di burro, 80 grammi di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, sale e pepe q.b.

Procedimento - Pelate le patate poi tagliatele a rondelle dello spessore di 3 o 4 millimetri. Lessatele a metà cottura (circa 8 minuti) in abbondante acqua leggermente salata. Scolatele e fatele raffreddare. Ammorbidite bene il burro. Ora in una tortiera a cerniera che averte foderato di carta da forno sistemate lungo il bordo e sul fondo le fette di patate. Sopra al primo strato di patate sistemate alcune fette di prosciutto cotto, poi alcune fette di fiordilatte e alcuni fiocchetti di burro. Insaporite con un po’ di pepe. Fate un ulteriore strato di patate, prosciutto, fiordilatte e burro. Abbiate cura però di strizzare bene la mozzarella in modo che perda quanta più acqua possibile. Insaporite con sale e pepe. Finite l’ultimo strato con fettine di patate che alternerete in verticale e in orizzontale come guarnizione. Fate cadere abbondante formaggio grattugiato e altri fiocchetti di burro. Infornate a 180 gradi per circa 40 minuti fin quando non vedrete che le patate hanno fatto una crosticina dorata. Servite non caldissima.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a comporre gli strati della torta!