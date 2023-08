Hawaii, incendi devastano il centro di Lahaina | video

Un furioso incendio ha travolto le attività commerciali lungo Front Street nel centro di Lahaina, situato a West Maui , Hawaii, uno dei principali centri turistici dell'arcipelago con circa 12.000 residenti. In risposta alla terribile situazione, la Guardia Costiera sta assistendo attivamente le persone che non avevano altra scelta che rifugiarsi nell'oceano per sfuggire alle fiamme.