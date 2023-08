Incendi nelle Hawaii, sale il bilancio: 110 morti e oltre mille dispersi

Gli incendi a Lahaina sull'isola di Maui alle Hawaii hanno causato la morte di almeno 110 persone, bilancio che potrebbe crescere ulteriormente perché vi sono più di mille dispersi. Lo ha detto il governatore delle Hawaii, Josh Green. L'incendio che ardeva sulle alture di Lahaina ha spinto le autorità ad attenersi agli avvisi in televisione, radio e smartphone per paura che gli abitanti si precipitassero verso le fiamme, ha spiegato Herman Andaya, capo dell'agenzia Ema responsabile della gestione delle crisi alle Hawaii. Intanto la Casa Bianca ha annunciato che il presidente americano Joe Biden e la moglie Jill arriveranno lunedì sull'isola per incontrare i soccorritori, le autorità e i residenti.