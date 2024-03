Elezioni in Russia: donna versa inchiostro nell'urna per protesta | video

Sono diverse le azioni di protesta messe in atto da singoli individui in Russia dove oggi sono cominciate le operazioni di voto per l'elezione del nuovo presidente. Elezioni dall'esito scontato ma tanta gente ha compiuto gesti di protesta. A San Pietroburgo una donna ha lanciato una molotov davanti all'ingresso del seggio mentre in questo video si vede un'altra donna versare dell'inchiostro nell'urna che conteneva le schede già utilizzate.