Le Spa più belle d'Italia

L'Italia è paese leader mondiale per questo tipo di strutture con alcune eccellenze assolute. Ecco le 5 Spa più belle del nostro paese:

1) Lefay Dolomiti

L’EVOLUZIONE DI LEFAY SPA METHOD «Active & Balance»



In seguito al successo del Programma “Active & Balance” creato lo scorso anno, Lefay Resort & SPA Dolomiti propone una nuova versione di tre notti che lavora sui due poli energetici Yin e Yang, riallineando l’intero organismo in modo parallelo tra queste due dimensioni, attraverso l’utilizzo delle energie opposte della natura e del Percorso Energetico Terapeutico Lefay SPA con i relativi trattamenti dedicati.

Yin e Yang è il nome della nuova proposta fondata sulla filosofia della Medicina Classica Cinese, che da secoli utilizza il potere della natura circostante per il benessere della Persona grazie al riequilibrio del suo flusso energetico.

Durante il Programma, in particolare, si lavora sui due poli energetici: le escursioni e i trattamenti previsti alternano l’energia Yin, legata al freddo, al raccoglimento e al buio, a quella Yang, che rappresenta l’espansione, la luce e il calore. Il Programma prevede:

−3 Notti

−Colazione, pranzo e cena con Menù Lefay SPA (soft drink inclusi)

−Ingresso al Mondo Lefay SPA di 5.000 mq con piscine, saune, centro fitness e zone relax

−Introduzione al Programma

−1 Consulenza fitness

−Fitoterapia specifica

−Il giorno della Fenice Rossa (Yang): 1 attività outdoor specifica, 1 Massaggio energetico della Fenice Rossa, Sauna Stretching, permanenza nell’area delle saune finlandesi, tisana a base di lavanda e passiflora.

−Il giorno della Tartaruga Nera (Yin): 1 attività outdoor specifica, 1 Massaggio energetico della Tartaruga Nera, 1 Sentiero della Tartaruga Nera short (galleggiamento nel Lago Salino, relax nella Grotta del Sale, scrub e fangoterapia), tisana a base di sambuco ed equiseto.

−Incontro finale

I PILASTRI LEFAY SPA METHOD

I pilastri Lefay SPA Method sono i cinque fondamenti dei Programmi Salute:

1- Diagnosi Clinica Energetica

Il medico energetico si informa su alcune caratteristiche dell’organismo cercando di percepire le piccole variazioni dell’energia molto prima della loro evoluzione in patologia, utilizzando anche strumenti scientifici. I trattamenti del programma vengono personalizzati in base a questa diagnosi energetica.

2- Trattamenti Della Tradizione Cinese E Occidentale

I trattamenti vengono personalizzati in funzione dello stato psicofisico individuale e sono stati studiati associando i principi della Medicina Classica Cinese alle tecniche occidentali, unendo così alle tradizionali tecniche di massaggio anche la stimolazione di “punti e meridiani” che attivano la funzione energetica, assicurando profondità e durata del trattamento.

3- Discipline Olistiche e di Respirazione



Sono parte integrante del percorso anche le attività di riequilibrio fisico-energetico, tecniche millenarie che favoriscono un pieno riequilibrio, come per esempio il Qi Gong e lo Stretching dei Meridiani.

4- Fitoterapia e Integratori

Il Comitato Scientifico ha studiato alcune miscele di piante biologiche occidentali nate dall’unione della Medicina Classica Cinese con la ricerca scientifica occidentale, formulate sia per le loro proprietà, sia per la loro funzione energetica.

5- Alimentarsi in Salute

Il Menu Lefay SPA si pone l’obiettivo di aiutare a modificare le abitudini alimentari attraverso un’educazione sulle caratteristiche nutrizionali dei vari alimenti e dei processi psicologici che determinano l’atteggiamento verso il cibo. L’approccio alimentare studiato è detossinante e lievemente ipocalorico e mira ad assicurare il rifornimento energetico attraverso alimenti selezionati; i doni della natura, prodotti locali del territorio, frutta e verdura nella loro stagione. Per la Medicina Classica Cinese è di rilevante importanza il sapore dell’alimento: per questo, senza modificarne le caratteristiche, vengono ridotti i condimenti utilizzando piccole quantità di olio extra vergine d’oliva, poco sale e zuccheri alternativi che non alterano l’indice glicemico.

2) Eala lake Garda

EALA Luxury Spa

Ricercare il proprio equilibrio, ascoltare se stessi e prendersi cura di corpo, anima e mente: questo l’obiettivo di EALA Luxury Spa, lo spazio wellness di EALA, hotel 5 * Lusso affacciato sulle acque del lago a Limone sul Garda, caratterizzato da ambienti che ripropongono immagini oniriche e legate all’ambiente naturale, in linea con la filosofia “My Lakeside Dream”. 1500 mq di puro relax dove farsi coccolare da professionisti qualificati e abbandonarsi a esperienze di benessere con una vista privilegiata sul Lago di Garda e il Monte Baldo. Ad attendere l’ospite: piscina outdoor a sfioro con acqua riscaldata, piscina indoor a 33° con idromassaggio, musica sonora sott’acqua e vetrata panoramica, sauna panoramica, sauna mediterranea con essenza al limone, bagno turco, iceroom, percorso kneipp, doccia emozionale e healty food corner con area realx e camino a vapore. Inoltre, 8 cabine da trattamento, di cui una di coppia e una emozionale, consentono di provare massaggi, trattamenti beauty ed estetici ed esperienze territoriali: speciali trattamenti a base di prodotti del territorio che trasportano l’ospite in un viaggio multisensoriale unico nel suo genere.

2) Quellenhof Luxury Resort Passeier in Alto Adige

Circondato da montagne, pascoli e boschi e non lontano dalla bella Merano sorge il Quellenhof Luxury Resort Passeier, hotel 5 stelle con impareggiabile offerta wellness grazie a oltre 10.500 mq di spa con Mondo delle Acque, Mondo delle Saune, Tempio del Sale, parco con lago balneabile e Acqua Family Parc.

Da sempre caratterizzato per la sua modernità, che si sposa perfettamente alla tradizione altoatesina, il resort della famiglia Dorfer offre ora agli ospiti una spettacolare novità: la nuova Rooftop Spa immersa nella natura dell'Alto Adige, caratterizzata dal design ispirato alle forme della fontana che accoglie tutti gli ospiti all'ingresso principale del resort. Un tuffo e sembra di fluttuare sospesi nella piscina infinity in vetro, affacciata sui monti della Val Passiria e riscaldata a 32°C tutto l'anno.

Trattamento corpo QMD - trattamento estetico non invasivo che, attraverso un unico manipolo ergonomico, sottopone le zone da trattare a calore esogeno (trattamento thermo) o a basse temperature (crioterapia). Attraverso il manipolo si effettua un massaggio crioterapico profondo che raffredda il tessuto adiposo a una temperatura di +2/+3 °C per uno specifico lasso di tempo. Questo provoca la distruzione delle cellule adipose, che vengono successivamente eliminate dal sistema linfatico con un processo graduale che può durare diverse settimane. I risultati finali si manifestano dopo circa tre mesi. Basta una sola sessione per apprezzare già una significativa riduzione del tessuto adiposo.

Terapia LPG: Endermologie - è un trattamento indolore che sfrutta gli effetti stimolanti di un massaggio profondo aspirato.

Questa nuova tecnologia favorisce la rigenerazione del tessuto connettivo e può essere utilizzata da chiunque e in ogni parte del corpo, ad esempio per combattere la cellulite, migliorare la circolazione e prevenire la perdita di tono dei tessuti. Questo trattamento lascia la pelle visibilmente più liscia e sana.

Microneedling - è un nuovo ed efficace trattamento di medicina estetica che contrasta la perdita di elasticità cutanea dovuta agli effetti del tempo e di fattori come sole, stress e fumo. Questo metodo consente di trattare anche le cicatrici lasciate da incidenti, patologie o interventi chirurgici. Il trattamento viene effettuato usando il dermaroller, un dispositivo medico con aghi sottilissimi che attiva la circolazione a livello locale e stimola la rigenerazione dell’epidermide innescando un processo di rinnovamento cellulare e la formazione di nuovo collagene ed elastina. Il microneedling è ottimo anche nei trattamenti combinati con autoemoterapia, mesoterapia, tossina botulinica e filler di acido ialuronico. Prezzo a partire da € 430 per trattamento, durata 30 minuti.



3) Fonteverde

Per il visoTrattamento intensivo per viso, collo e décolleté comodamente sdraiati sul lettino wavebalance® Sound, un trattamento rilassante corpo che agisce con il ritmo ondulatorio dell’acqua. È ideale per chi vuole rigenerare il naturale equilibrio della pelle del viso, attraverso un massaggio mirato e con l’azione profonda dei principi attivi rilasciati da olio naturali selezionati a seconda delle esigenze del cliente

Si chiama Equilibrium, la nuova filosofia del benessere firmata Italian Hospitality Collection, che comprende anche Fonteverde, la struttura immersa nelle meravigliose colline toscane che fa parte della catena Leading Hotels of the World. Ihc ha lanciato un nuovo programma integrato che aiuta a trovare armonia tra corpo, mente e l'ambiente che ci circonda. L'approccio è innovativo e prevede un mix di educazione alimentare, trattamenti termali, tecniche anti-stress e attività fisica, a contatto con la natura.

"Equilibrium rappresenta l'evoluzione della nostra filosofia del benessere in quanto nasce nei luoghi dove sgorgano le sorgenti di acqua termale purissima. L'accoglienza, l'incanto della natura toscana e il potere rigenerante dell'acqua termale ne sono parte integrante", dichiara il Dottor Nicola Angelo Fortunati, Direttore Generale Therme & Spa di Italian Hospitality Collection. "Equilibrium mette insieme il benessere del corpo e dello spirito grazie all'acquisizione di una nuova consapevolezza nella gestione dello stress e nel rapporto con l'alimentazione e il movimento. La nostra filosofia offre agli ospiti molto più che un'esperienza di benessere; dona infatti il beneficio delle cure e, insieme, le conoscenze per iniziare un nuovo stile di vita, più sano, sereno, consapevole".

I punti di forza di Equilibrium sono: la nutrizione, Le Acque Termali, le Tecniche Anti Stress, l'Esercizio Fisico.

Il nuovo programma Equilibrium può vantare la presenza di uno Staff Medico Specializzato al fianco dell'ospite durante tutta la durata del percorso settimanale e anche una volta rientrato a casa. Il team multidisciplinare è composto da medici, tutor, terapisti esperti nel campo della terapia fisica e manuale e delle discipline orientali, così come da personal trainer, estetiste e operatori termali che completano il percorso con gli esclusivi trattamenti estetici e fango-idroterapeutici.

4) Palazzo Fiuggi

PALAZZO FIUGGI - Wellness Medical Spa

Una delle icone storiche dell'ospitalità italiana, a cui è strettamente legata la fama internazionale della destinazione termale Fiuggi, è rinata dopo un sapiente restauro con l'ambizione di diventare una Wellness Medical Spa leader a livello mondiale.

Palazzo Fiuggi è il nome che è stato scelto per rendere omaggio all'acqua che nasce dalle sorgenti naturali della regione, celebrata per i suoi poteri curativi fin dall'inizio del XIV secolo. Il palazzo, che risale al 1913, è stato riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo "meritevole di tutela e conservazione per lo stile Liberty che gli conferisce un particolare pregio architettonico".

Palazzo Fiuggi, dopo quasi un anno dalla sua apertura, è diventata una delle destinazioni di benessere più autorevoli al mondo grazie ad un concept medico che si avvale di un approccio scientifico applicato a nuovi modelli di benessere, salute e longevità che si basano sui principi della medicina personalizzata.

A Palazzo Fiuggi "l'acqua del benessere" è un filo trasparente che scorre, lega e diventa sinergico con tutti i programmi e i servizi alta gamma della Medical Spa che si estende su 6.000 mq devoti al benessere e remise en forme.

Prevenzione, Rigenerazione, Longevità, Nutrizione, Equilibrio e Bellezza

sono i pilastri su cui il team di medici, scienziati e guru di fama internazionale di Palazzo Fiuggi ha sviluppato una gamma di programmi unici, che partendo da mirate valutazioni e consulenze diagnostiche permettono di costruire percorsi personalizzati in base alle singole esigenze, in grado di garantire risultati tangibili, con un protocollo di follow up per seguire e mantenere gli obiettivi ottenuti una volta tornati a casa.



Collaborazione con The Ranch Malibu



Palazzo Fiuggi, pluripremiato wellness medical retreat inaugurato lo scorso maggio, annuncia l'esclusiva collaborazione con The Ranch, eccellenza statunitense nel mondo della salute e del benessere, con sede in California. Un connubio che valorizza l'unicità a livello mondiale dei due retreat e che si traduce nell'obiettivo comune di sviluppare protocolli basati sui principi basilari che sottendono una vita longeva, vissuta nel rispetto dell'inscindibile sistema corpo - mente - anima.



Arrivo nel team medico del Dr. Vikas Gupta



Specialista in Medicina Ayurvedica, Nutrizione e Medicina dello Stile di Vita, Dr. Vikas Gupta ha un Master in Yoga e Principi Alternativi della Medicina conseguito all'Himalayas of Integrated Health & Personal Transformation.



Sviluppati due nuovi programmi di 3 e 5 giorni, che combinano tre componenti principali: l’alimentazione, la respirazione yogica e l’utilizzo delle erbe, le cui proprietà curative consentono al corpo di ritrovare naturalmente il proprio equilibrio e la propria armonia, potenziati dall’acqua di Fiuggi, rinomata per i suoi poteri curativi da oltre 600 anni.



5) Terme di Saturnia

Terme di Saturnia si racconta intorno alla millenaria sorgente del Resortche fa parte della catena Leading Hotels of the World dalla quale scaturisce un'acqua unica al mondo, potentissima. Qui risiede la bellezza autentica, naturale e storica. Da 3.000 anni l'acqua termale sgorga ininterrottamente dal cuore della terra, portando alle persone che se ne avvicinano una potente azione benefica. Al di là della leggenda secondo cui Saturnia è stata la più antica città italica, quello che si sa per certo è che già esisteva ai tempi degli Etruschi, con il nome di Aurinia, poi ribattezzata Saturnia dai romani. Gli Etruschi le attribuirono carattere sacrale e i Romani, grandi estimatori e fruitori delle terme, si immergevano in quest'acqua per curarsi le ferite di guerra al ritorno dalle campagne militari. Nei secoli successivi questo portentoso cratere termale fu spesso definito "bagno santo".

La Beauty Clinic di Terme di Saturnia è stata riconosciuta come "Best medical Spa" da Italian Spa Awards, grazie alla straordinaria potenza millenaria dell'acqua termale della Sorgente, che insieme alla grande professionalità degli operatori esperti contribuisce all'offerta benessere e medicale. Tra le novità 2019 del menu trattamenti, spiccano in particolare: Medi Face, due diversi protocolli integrati per viso e collo che si avvalgono della competenza professionale di medico e di estetista; Endermologie Viso e Corpo, con la tecnologia innovativa di Cellu M6 – Alliance studiata per riattivare l'attività cellulare assopita nel cuore della nostra pelle e lottare contro tutti gli inestetismi con risultati immediatamente visibili; la Tecar Terapia, trattamento elettromedicale che consente di velocizzare il recupero di traumi e patologie infiammatorie.

6) Varsana Spa Health & Wellness - Palazzo di Varignana

La Spa di Palazzo di Varignana nel nuovo concept scopre la sua dimensione Health e il suo intimo legame col territorio. Questi i due temi principali, in grado di trasformare la vacanza in un percorso di conoscenza volto a scoprire nuovi stili di vita adatti a chi vuole ritrovare un maggiore equilibrio psicofisico.

All'interno della Spa lo spazio identificato come Spa Fusion diventa ARS VIVENDI - l'ARTE di VIVERE BENE perché nella ricerca dell'arte di vivere che in tutte le culture del mondo e nelle più antiche tradizioni si trovano rituali per il corpo e la mente in grado di creare armonia e benessere nell'uomo. Dal Giappone al Marocco passando ovviamente per la grande cultura termale dell'antica Roma.



Dall'autunno 2020 il territorio entra anche negli spazi spa. In particolare, il tradizionale percorso umido della Spa si arricchisce di due nuove aree, che vedono il territorio presente con un'offerta originale e unica: La Cava d'oro bianco e La Grotta dei Calanchi.

CAVA D'ORO BIANCO

L'ambiente riproduce una cava di sale per favorire i benefici dell'haloterapia: la terapia del sale. La temperatura interna è di 38C e il calore è secco per permettere di aprire i pori e ricevere tutti i benefici di un ambiente salino ma senza provocare un'eccessiva sudorazione. Le panche di legno riscaldate, su cui ci si può sdraiare, consentono un rilassamento graduale e totale grazie ad una naturale distensione dei muscoli dorsali. La salinità dell'aria che si percepisce durante l'inspirazione, lascia una gradevole sensazione di "apertura" delle vie respiratorie. Il sale si sente anche sulla pelle, con un leggero ma piacevole pizzicore. Il sale usato nella grotta è quello rinomato delle vicine Saline di Cervia: ricco di oligoelementi presenti nell'acqua madre (e utilizzati nella linea benessere) come iodio, zinco, rame, manganese, ferro, calcio, magnesio e potassio.

GROTTA DEI CALANCHI



La sensazione è quella di entrare proprio in una grotta, non una qualsiasi, ma proprio una di quelle tipiche del territorio circostante: i calanchi, chiamati anche "Salse di Sassuno o del Dragone". Queste salse stemperano le argille, formando fanghiglie salate pi. o meno dense. All'interno della stanza si utilizza il sale e il fango per trattamenti corpo "fai da te".

Private SPA

C'è poi uno spazio privato, la Private Spa, con al suo interno zone in totale stile giapponese (con tanto di rito del the) dove ritrovare il benessere totale lontano anche dalla connessione del proprio telefono (staccare per qualche minuto fa solo che bene)

Trattamenti

Tra i trattamenti signature da segnalare l'Olive Oil Ritual Massage, realizzato con l'Olio Extravergine di Oliva di Palazzo di Varignana.Rituale completo e delicato con una forte azione nutriente, grazie alle innumerevoli proprietà del prestigioso olio d'oliva locale spennellato su tutto il corpo con movimenti lenti e rilassanti, a cui segue un massaggio con l'emulsione idratante all' olio di oliva della linea cosmetica Palazzo di Varignana. Il rituale termina con l'applicazione sul viso del siero e della esclusiva crema anti pollution al melograno a marchio Palazzo di Varignana.

7) Botania Relais & Spa - Ischia

È in mezzo al mare, nel cuore del Golfo di Napoli, il tempio del benessere di questa nuova primavera-estate 2023, dove sull’isola di Ischia, il Botania Relais & Spa riapre le porte della sua ospitalità con nuove esperienze, nuove camere e la prestigiosa affiliazione a Leading Hotels of the World.

A Ischia il Botania Relais & Spa con la sua ospitalità 5 stelle - si rinnova diventando sempre più la meta naturale in cui ritrovare il benessere, a 360°.

Fil rouge di un soggiorno a Ischia è, infatti, la natura e le esperienze volte a ritrovare sé stessi e il proprio equilibrio, all’interno dei 3 ettari di macchia Mediterranea che circondano l’hotel.

All’interno del Relais, situato su un promontorio con vista sul mare e sul borgo di Lacco Ameno, la natura è selvaggia e rigogliosa e i percorsi, che partono dalle 10 dimore diffuse, si snodano nel bosco, conducendo verso i magnifici punti di osservazione del panorama circostante. Qui la Garden Spa è protagonista, così come il Ristorante vegetariano Il Mirto - che ha ricevuto la sua prima Stella verde Michelin.

I rituali benessere en plein air e le immersioni nelle vasche naturali con acqua sorgiva calda nel Bosco Belvedere all’interno del Relais, detossinano il corpo per dare spazio a nuove energie. Per quest’anno il risveglio è all’insegna dell’Outdoor Gym e dello Yoga, grazie alle nuove sessioni organizzate nella natura ogni mattina. Queste Yoga session mattutine aiutano a contrastare gli effetti dello stress generato dal viaggio che ha effetti negativi sulla mente e il corpo; sono posture studiate dall’insegnante Lisa Fiorino, per stimolare la circolazione e la digestione, rilassando e rinforzando i muscoli. Nata e cresciuta a Ischia da padre italiano e madre americana, Luisa ha trascorso 9 anni a New York e, dopo aver affrontato un importante battaglia personale, ritorna a Ischia e apre lo studio “Pithecusae Yoga Shala” - Shala, dal sanscrito, significata “casa”. I suoi insegnamenti si basano principalmente sulla tradizione Vinyasa, che Luisa integra con principi derivati dalla Medicina Tradizionale Cinese e Ayurveda.

