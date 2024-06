Vacanza in bicicletta: itinerari e percorsi più belli d'Italia

Come si connette l’Italia? In sella ad una bicicletta, dando il via ad una nuova stagione della mobilità. Un’alternativa valida e preziosa sia per l’ambiente che per la salute.

La scelta di un singolo direte voi, che si inserisce però perfettamente in un quadro strategico e programmatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che anni fa ha scelto di valorizzare il suo patrimonio, anche attraverso il sistema nazionale delle ciclovie turistiche italiane. Chilometri e chilometri da poter percorrere in bicicletta, a bassa velocità, alla scoperta di un paesaggio unico, capace di restituire tutta la bellezza dei nostri borghi, siti archeologici, fiumi, colli. Parliamo di un turismo sostenibile che ha nel suo dna la valorizzazione di itinerari storici, culturali e ambientali.

Stiamo facendo il nostro sia chiaro, non qualcosa di mai visto o mai fatto prima. Basti pensare al progetto Eurovelo, la rete cicloturistica che unisce da 26 anni tutti i paesi d’Europa, grazie al lavoro della Federazione Europea dei Ciclisti (ECF – European Cyclists’ Federation). È nata quasi insieme all’Unione Europea, gli anni sono quelli. Alla base la voglia di unire il “paese” Europa al di là di ogni divisione geopolitica. Poggia su queste idee la ciclabile più estesa al mondo: è lunga 95.959 chilometri, di cui 56.000 sono già percorribili e unisce l’intero continente toccando 42 nazioni.

Ma torniamo a casa nostra, all’Italia che andrebbe percorsa tutta d’un fiato. Ci sono progetti e cantieri in essere e ci sono strade ben disegnate e già pronte ad accogliere tutti coloro che sceglieranno una bicicletta per la loro estate magica. Vi consigliamo sei vie da percorrere questa estate e poi ve ne raccontiamo altrettante che tracceranno il futuro della bici in Italia.

GLI ITINERARI PIU' BELLI

1.Ciclovia Pedemontana - Regione Friuli-Venezia Giulia

180 km tra Sacile e Gorizia (che sarà Capitale europea della Cultura 2025) in cui poter ammirare le Dolomiti Friulane, patrimonio Unesco, la riserva naturale del Cornino, città medievali come Gemona e Pinzano al Tagliamento, l’arte longobarda di Cividale del Friuli, sito Unesco, le aree vitivinicole della DOC Grave, Colli Orientali del Friuli, Isonzo e Collio e sette dei tredici presidi Slow Food della Regione.

2.Ciclopedonale della Val di Neto - Regione Calabria

42 km lungo l’antica mulattiera sull’argine sinistro del fiume Neto, dall’antico sito termale di Bruciarello fino alla foce sul Mar Jonio, in un’area dell’antica Magna Grecia. Attraversa sei comuni del Marchesato crotonese: Caccuri, Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli.

3.Green Road dei Fiori - Provincia Autonoma di Trento

57 km da Carisolo fino alle sponde del Lago d’Idro. Unisce in un unico itinerario la Val Rendena e la Valle del Chiese, siamo nel Parco Naturale Adamello-Brenta, che costeggia il fiume Sarca. Sceglietela durante il periodo della fioritura, troverete oltre 600 specie di fiori.

4.Appennino Bike Tour - Regione Liguria

3.100 km su strade secondarie a basso traffico che uniscono 300 piccoli comuni attraverso 14 regioni, 33 province e 56 aree protette tra parchi e riserve naturali. Inizia in Liguria alla Bocchetta di Altare, il punto in cui le Alpi incontrano gli Appennini, e termina ad Alia, in provincia di Palermo. Collegherà (appena sarà terminata) oltre 1400 comuni dell'Appennino.

5.Il Cammino Minerario di Santa Barbara - Regione Sardegna

600 km, un anello che parte e ritorna a Iglesias, nella Sardegna Sud Occidentale. Siamo nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, tra le rovine post-industriali dell’epoca mineraria. Una pedalata in 8000 anni di storia. Non manca nulla all’appello, dai siti nuragici, alle foreste incontaminate, le spiagge e le gigantesche miniere dismesse.

6.La Via Silente - Regione Campania

600 km, anche qui è un percorso ad anello. Siamo nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in uno dei parchi nazionali più grandi d’Italia. Partenza e arrivo sono fissati a Castelnuovo Cilento, tra tratti costieri e montagne, divisi in 15 tappe.

SEI CANTIERI & PROGETTI IN ESSERE

Sono però i progetti in essere e i cantieri aperti a destare maggiore interesse, perché vivi, perché danno posti di lavoro, perché migliorano un territorio, lo rendono più appetibile per i turisti che arriveranno nel nostro paese e semplicemente migliore per chi verrà dopo di noi.

CICLOVIA SOLE. Appena inaugurata

È parte del percorso EuroVelo 7 - Sun Route - da Capo Nord (Norvegia) a Malta di 7400 km di lunghezza. Qui è territorio italiano. Il tratto lombardo tocca la Provincia di Mantova per una lunghezza di circa 90 Km. Siamo nel Parco del Mincio per gran parte del percorso e nel mentre attraversiamo Mantova. La ciclovia è stata inaugurata il 4 aprile 2024. Unisce Verona con Firenze e interessa quattro regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

CICLOVIA GARDA. Pronta nel 2025

Con i tratti veneti e trentini permetterà di fare il giro del Lago di Garda su una pista ciclabile ininterrotta, parliamo di una lunghezza di 140 km. Verranno utilizzate piste ciclabili esistenti e in più verranno aggiunte nuove tratte. La Regione Lombardia sta lavorando allo sviluppo di un tracciato, suddiviso in due lotti, da Sirmione a Gardone Riviera, per una lunghezza complessiva di 46 km. Nel tratto Sirmione – Gardone Riviera sarà percorribile entro il 2025.

CICLOVIA VENTO. C’è tempo fino a giugno 2026

Il nome è un acronimo, significa Venezia Torino. È nato per denominare la ciclovia che collega il capoluogo veneto con quello piemontese: 730 km che toccano quattro regioni, costeggiando i corsi d'acqua della pianura Padana. Nasce da un’iniziativa di ricerca del Politecnico di Milano e fa parte degli itinerari Eurovelo 8 – Mediterranean Route - ed Eurovelo 5 – Via Romea (Francigena). Metà dei km si trovano in Lombardia. Il progetto è stato suddiviso in sette lotti. La parte della Lombardia sarà completata, con aperture intermedie, entro giugno 2026.

CICLOVIA DELL’ACQUA. La seconda in Europa.

Sarà pronta entro il 2026 e unirà la Campania alla Puglia. Parliamo di una delle ciclovie artificiali più importanti mai realizzate, il secondo percorso ciclabile europeo su acquedotto, compreso nell’Itinerario Ciclabile Nazionale n. 11 (Ciclovia degli Appennini) della rete Bicitalia. Oggi esistono appena 24 km, ma a questi se ne aggiungeranno altri 168, divisi in 4 tratti che percorreranno quel fiume invisibile che ha portato l’acqua in Puglia, una delle più grandi opere idrauliche del nostro paese.

CICLOVIA GRAB. Una corsa contro il tempo.

Più che una ciclovia è un anello ciclopedonale di circa 54 chilometri che si sviluppa completamente nella città di Roma. Parliamo di una tra le ciclovie urbane più lunghe del mondo. Parte da Roma antica e dalla Appia Antica e arriva alla contemporanea Roma di Zaha Hadid e Renzo Piano. Unisce il Colosseo, San Pietro, Trastevere e la Galleria Borghese. Una infrastruttura di mobilità attiva che dovrebbe essere terminata entro il 30 giugno del 2026. Occorre però completare nel breve un quinto del progetto per non perdere i soldi del Pnrr (16 milioni di euro).

CICLOVIA DELLA SARDEGNA. I primi 80 km pedalabili entro il 2026

È un percorso ciclabile di 1147 Km, con 19 itinerari che attraverseranno 115 Comuni e 45 aree naturali. Un vero e proprio percorso ad anello che toccherà tutte le provincie sarde. La sua realizzazione è ancora in fase progettuale, ma ci sono alcuni tratti ritenuti prioritari, come il tracciato 13 che collega Cagliari a Barumini. I primi 30 km saranno realizzati entro il 2024 e i restanti entro il 2026. L’obiettivo? Unire gli itinerari più selvaggi della Sardegna per esplorare ciò che è incontaminato. E poi farsi motore per la transizione alla mobilità sostenibile.