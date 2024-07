I segreti del massaggio olistico, caratteristiche e benefici di un incontro di corpi ed anime

Oggi giorno, in cui proprio il progresso tecnologico tende a farci sentire sempre più soli, il contatto umano è di fondamentale importanza.



ll massaggio olistico mira a trattare l'individuo nel suo insieme, considerando aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali. L'operatore, attraverso la sua empatia, preparazione ed attenta osservazione, cerca di percepire le emozioni del corpo ricevente e farle proprie. Il suo scopo è quello di trasmettere una sensazione di protezione, fiducia e totale abbandono, la frase che deve risuonare è: «io sono qui e qui sarai al sicuro per il tempo che trascorreremo insieme».

Se ciò avviene con successo, si crea un legame tra le due anime che comunicano senza aver bisogno di parlare.

Ci sono stati numerosi casi nel corso della mia carriera, in cui ho assistito a veri e propri sblocchi emotivi sfociati in crisi di pianto, risate incontrollate, a volte anche alla alienazione della realtà. Io stessa ho avvertito dolore, gioia, tristezza, preoccupazione, in maniera del tutto inspiegabile. La ragione non era che questa: il legame che si crea, le energie che sprigiona un massaggio olistico, un macchinario non potrà mai donartelo.

Durante un massaggio si è completamente inermi, è un modo per lasciarsi trasportare, anche verso viaggi lontani, pur restando fermi. Si attraversano i più profondi dei conflitti interiori.

Al termine di questo incontro spirituale e sensoriale, si avvertirà un effetto rigenerante con sensazione di leggerezza da tossine ed energie negative. Anche la pelle ne trarrà giovamento apparendo luminosa, liscia e compatta.

Eseguire regolarmente una seduta di massaggio aiuta a ridurre stati di ansia, stress, migliora la qualità del sonno e riduce il livello di cortisolo nel sangue.

In un mondo che viaggia veloce, con ritmi sempre più incalzanti e soffocanti, sono questi i trattamenti che andrebbero inclusi maggiormente nel nostro quotidiano.

testo di Francesca Lentini, massaggiatrice olistica presso Ethra Talasso Spa, Kalidria