Meghan Markle, Harry d’Inghilterra e il divorzio: ora ci crede perfino Netflix

Nonostante Harry e Meghan appaiano sempre sorridenti sui social, le voci che arrivano da Montecito raccontano tutta un’altra storia. Il principe Harry, sempre più impegnato nella promozione globale degli Invictus Games, e Meghan Markle, che punta tutto sul nuovo brand lifestyle “As Ever” (tra marmellate e ipotetici investimenti nel settore dell’hotellerie), sembrano ormai muoversi su binari professionali distinti. E, secondo quanto riportano con insistenza i tabloid britannici e americani, anche nella vita privata l’idillio sarebbe incrinato.

Queste indiscrezioni non sono sfuggite a Netflix, il colosso streaming con cui i Sussex hanno firmato un contratto multimilionario nel 2020. Alla vigilia del rinnovo dell’accordo – che metterebbe sul piatto ben 153 milioni di dollari per prolungare la collaborazione, attiva da cinque anni – i vertici dell’azienda avrebbero fatto una mossa a sorpresa. Secondo quanto trapelato, la piattaforma avrebbe imposto una clausola inedita: ottenere l’esclusiva per eventuali interviste separate di Harry e Meghan nel caso di un divorzio.

Ma non finisce qui. Netflix vorrebbe anche assicurarsi l’esclusiva sulla presentazione ufficiale dei due figli della coppia, Archie e Lilibet, nel caso in cui decidano di mostrarli pubblicamente al mondo – magari durante un futuro ritorno a corte a Londra. Finora, infatti, i bambini sono apparsi solo di spalle nelle foto e nei video condivisi da Meghan.

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Secondo il documentario inglese “Meghan and Harry: Where Did All The Money Go?” (“Meghan e Harry: Dove sono finiti tutti i soldi?”), trasmesso da Channel 5, i Sussex avrebbero disperatamente bisogno di quei milioni. La situazione finanziaria, infatti, sarebbe ben diversa rispetto ai fasti del 2020, quando la coppia veniva corteggiata da tutte le major internazionali dopo la clamorosa Megxit. Negli anni, complice il progressivo calo di popolarità e una serie di progetti deludenti (primo tra tutti il flop del contratto con Spotify), Harry e Meghan hanno perso diversi accordi commerciali. Perfino Netflix si sarebbe detto insoddisfatto dei numeri registrati dagli ultimi contenuti prodotti dalla coppia.

Oggi i Sussex si trovano così davanti a un bivio delicato e, in un certo senso, imbarazzante. Accettare le condizioni imposte da Netflix significherebbe non solo ammettere implicitamente la possibilità di una futura separazione, ma anche cedere parte del controllo mediatico sui propri figli. Eppure, secondo i Royal watcher che monitorano da vicino le loro vicende, la coppia potrebbe non avere molta scelta…

Nelle casse dei Sussex i soldi stanno per finire: ecco perché

Channel 5 ha analizzato a fondo le loro finanze, rivelando che la decisione di stabilirsi a Montecito, una delle aree più costose della California, si sta rivelando un peso ben più gravoso del previsto. La lussuosa villa, immersa in un terreno di 8 acri, circondata da vicini del calibro di Oprah Winfrey e Gwyneth Paltrow, è costata circa 15 milioni di dollari. Ma, non avendo l’intera somma disponibile al momento dell’acquisto, Harry e Meghan hanno dovuto accendere un mutuo da 9,5 milioni, con una rata mensile da circa 100 mila dollari. A questa cifra si aggiungono bollette, tasse, uno staff numeroso composto da nanny, giardinieri, chauffeur e assistenti personali, senza contare il sistema di sicurezza ultra sofisticato che, tra guardie del corpo e tecnologia, costa circa 3 milioni di dollari l’anno.

L’ex principe, abituato per tutta la vita ad avere il supporto economico della Royal Family, si ritrova ora, per la prima volta, a dover fare i conti personalmente con un budget familiare. Lo scorso anno, al compimento dei 40 anni, Harry ha ricevuto l’eredità lasciatagli dalla Regina Madre – 8,5 milioni di dollari – una cifra comunque inferiore a quella ereditata dal fratello William, destinato però al trono. Ma anche quei fondi, insieme a gran parte dell’ingente patrimonio lasciatogli da Diana, sarebbero ormai stati assorbiti dall’imponente macchina di Montecito.

Così, mentre le immagini patinate su Instagram mostrano ancora una parvenza di serenità familiare, dietro le quinte si starebbe consumando una trattativa ad altissima tensione. La scelta dei Sussex potrebbe decidere non solo il loro futuro economico, ma anche quello della loro narrazione pubblica.