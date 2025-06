Meghan e Harry, il balletto in sala parto scatena le polemiche

Il video di Harry e Meghan in sala parto nel 2021

Il video risale a quattro anni fa, ma Meghan Markle ha scelto di condividerlo sui social solo ora, in occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet. Sono pochi secondi di vita privata, in cui la duchessa del Sussex e il principe Harry ballano insieme, in attesa della nascita della loro secondogenita.

Sulle note della cover The Baby Momma Dance della Drake Family (una rivisitazione moderna dell’originale di Starrkeisha), Meghan tenta di stimolare l’avvio del travaglio: «Quattro anni fa accadeva anche questo. Entrambi i nostri figli sono nati con una settimana di ritardo… e quando né il cibo piccante, né le lunghe passeggiate, né l’agopuntura hanno funzionato, ci restava solo un’ultima cosa da provare!», ha scritto a corredo del video, in cui si muove con energia, sfiorando i passi tipici del twerking.

La clip ha suscitato reazioni contrastanti: molti hanno apprezzato la scelta di condividere un momento così intimo e spontaneo, mentre altri hanno criticato l’opportunità di rendere pubblico un contenuto considerato poco adatto, soprattutto considerando il legame della coppia con la monarchia britannica.