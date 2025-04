Meghan Markle mette in ombra il marito Harry d’Inghilterra: la prima uscita insieme dopo mesi riserva molte sorprese

Al Time 100 Summit di New York Meghan Markle ha catalizzato l’attenzione del pubblico, lasciando il Principe Harry in un ruolo marginale. Tra ammissioni di errori nei suoi nuovi progetti e pose che rafforzano il suo ruolo da protagonista, Meghan ha ribadito di essere “più felice che mai”, anche se le difficoltà non sono mancate

Al Time 100 Summit di New York, Meghan Markle è apparsa al centro della scena, lasciando al Principe Harry un ruolo secondario — una “riserva”, come suggerito da un’esperta di linguaggio del corpo. L’evento ha fornito numerosi indizi che alimentano le voci su una dinamica di coppia in cui l’ex attrice sembrerebbe guidare, mentre il duca segue.

Meghan, fasciata in un blazer di seta e lino firmato Ralph Lauren da 1.970 sterline, con pantaloni a gamba larga da 1.785 sterline e scarpe Manolo Blahnik da 650 sterline, ha catturato l’attenzione dei media e degli invitati. Completavano il look oltre 35.000 sterline in gioielli, incluso l’iconico Cartier Tank Francaise in oro appartenuto a Lady Diana, oggi eredità del marito.

Durante il summit, la duchessa ha parlato della maternità, delle sue nuove iniziative imprenditoriali e dell’importanza di concedersi lo “spazio e la grazia per commettere errori”. Ha rivelato anche un dettaglio personale e tenero: il primo dentino del piccolo Archie è dondolante, un fatto che ha voluto condividere con il pubblico proprio mentre il cugino del bambino, il principe Louis, è stato ritratto in una foto ufficiale con due denti mancanti.

Sul palco, Meghan ha discusso apertamente delle difficoltà incontrate nel lanciare contemporaneamente tre grandi progetti — la serie With Love, Meghan su Netflix, il nuovo podcast Confessions Of A Female Founder e il marchio di lifestyle As Ever. “L’ultimo anno e mezzo è stato incredibilmente intenso e ambizioso”, ha confessato, ammettendo anche di aver temuto che la sua serie si trasformasse in un reality show sulla propria vita.

Nonostante la sicurezza mostrata sul palco, le sue iniziative sono state accolte con reazioni miste. With Love, Meghan ha ricevuto critiche negative sia dal pubblico che dalla stampa, e il lancio di As Ever è stato segnato da problemi logistici, con ordini cancellati per eccesso di vendite. Anche il podcast, sebbene inaugurato con ospiti come Whitney Wolfe Herd (fondatrice di Bumble), non ha ancora ottenuto la risonanza sperata. Tentativi di coinvolgere star come Beyoncé e Taylor Swift sarebbero infatti falliti. “Nessuno risponde al telefono”, ha rivelato una fonte, suggerendo una difficoltà nell’attrarre nomi di grande richiamo.

Ma a colpire più di ogni altra cosa è stata la dinamica tra i Sussex osservata durante l’evento. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, Meghan ha assunto chiaramente il ruolo di protagonista. Harry, invece, sembrava seguire i suoi movimenti con una certa goffaggine. “Quando arrivano per i saluti, Meghan è in testa. Harry si nasconde dietro”, ha detto James al DailyMail. “Meghan adotta pose che la elevano a star, come il gesto dell’‘ala spezzata’ con le mani penzolanti dai polsi piegati: una postura di apparente vulnerabilità che segnala invece potere e distinzione.”

James ha sottolineato che Harry, con la giacca aperta e un’espressione meno radiosa, appariva fuori posto. Anche nel backstage, mentre uscivano da una porta laterale, la postura del principe — definita “a zampa di rana”, con le ginocchia piegate — è stata interpretata come un gesto imbarazzato, un tentativo di spostare l’attenzione delle telecamere sulla moglie.

“È Meghan a promuovere abbracci e strette di mano eleganti. Harry si limita ad aspettare, in un modo che sarebbe stato impensabile quando era ancora membro attivo della Famiglia Reale”, ha aggiunto l’esperta. Una dinamica ben lontana dall’immagine tradizionale della coppia reale.

Eppure, Meghan si è detta “più felice che mai”, sottolineando quanto conti per lei il sostegno del marito e la serenità dei figli. “Non avrei mai immaginato di essere così felice e libera”, ha dichiarato. Nonostante le critiche e le difficoltà, la duchessa sembra determinata a portare avanti la sua visione imprenditoriale e personale, mentre Harry — apparentemente in ombra — continua a starle accanto, forse più spettatore che protagonista.