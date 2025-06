Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, le immagini del quarto compleanno della figlia Lilibet Diana a Disneyland

Il principe Harry e Meghan Markle hanno celebrato il quarto compleanno della loro secondogenita, Lilibet Diana, in uno dei luoghi più magici per i bambini: Disneyland. A rivelarlo è stata proprio la duchessa del Sussex, che ha condiviso su Instagram un post ricco di foto e video della giornata in famiglia, accompagnato dalla canzone It’s a Good Day di Peggy Lee.

«Grazie Disneyland per aver regalato alla nostra famiglia due giorni di pura gioia!», ha scritto Meghan nella didascalia, svelando alcuni momenti teneri vissuti insieme ai figli Archie, 6 anni, e la piccola festeggiata.

Nel video, Lilibet – con indosso un cappellino da baseball blu brillante e un vestitino colorato senza maniche – viene ripresa mentre, mano nella mano con la mamma, esplora entusiasta il celebre parco tematico californiano. In un’altra scena, il principe Harry segue la figlia mentre incontra una principessa Disney. Tra le sorprese più dolci, anche una torta personalizzata ispirata alla Sirenetta, con dettagli che richiamano il rosso dei capelli del noto personaggio.

Secondo quanto riportato da People, la famiglia – scortata dalla sicurezza – ha trascorso due giorni tra alcune delle attrazioni più amate: da Dumbo a Tiana’s Bayou Adventure, passando per Splash Mountain e l’area di Star Wars.

Nelle immagini pubblicate sui social, Meghan indossa le classiche orecchie di Minnie, mentre i volti dei piccoli Archie e Lilibet sono coperti da cuoricini digitali, a tutela della loro privacy. Una scelta che, tuttavia, non ha placato le polemiche.

Come sottolinea Page Six, non sono mancate le critiche da parte di chi vede una contraddizione tra il continuo richiamo alla riservatezza da parte dei Sussex e la crescente esposizione pubblica dei figli sui social. Le polemiche si sono alimentate anche in seguito alla pubblicazione – da parte di Meghan – di un video molto personale, che la ritrae in un ballo prenatalizio, diffuso pochi giorni prima del compleanno di Lilibet.

Eppure, al di là delle controversie, per molti osservatori le immagini condivise da Meghan hanno un forte valore affettivo e simbolico. Il gesto di Harry potrebbe essere stato un modo per rievocare un ricordo d’infanzia legato alla madre, la principessa Diana, che nel 1993 portò lui e il fratello William – allora di 8 e 11 anni – a divertirsi al Thorpe Park, nel Regno Unito. Trentadue anni dopo, quel ricordo sembra vivere di nuovo, questa volta tra le luci e le magie di Disneyland, insieme ai suoi bambini.