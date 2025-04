Meghan Markle protagonista al Time 100 Summit, Harry in secondo piano

Al Time 100 Summit di New York, l’attenzione si è concentrata sulla dinamica tra Meghan Markle e il principe Harry. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, Meghan ha assunto un ruolo dominante e carismatico, mostrandosi come la protagonista dell’evento, mentre Harry appariva più impacciato e in secondo piano. Anche nei saluti e nei momenti dietro le quinte, era Meghan a guidare l’interazione con il pubblico, una dinamica che segna un netto distacco dal protocollo tradizionale della Famiglia Reale.