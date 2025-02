Meghan Markle, il bacio a Harry d'Inghilterra è un messaggio al mondo (e a Trump) - Foto

Sarà l’aria di San Valentino o la volontà di rispondere alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, ma il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto un palcoscenico d’eccezione per smentire le voci di crisi sul loro matrimonio. Durante la cerimonia di apertura degli Invictus Games 2025, in corso a Vancouver e Whistler, la coppia si è mostrata più affiatata che mai, scambiandosi baci appassionati e gesti di complicità davanti agli occhi di migliaia di spettatori. Ma le critiche non sono mancate.

Le dichiarazioni di Donald Trump

Donald Trump, in un’intervista al New York Post, ha nuovamente attaccato Meghan Markle, descrivendola come "terribile" e insinuando problemi coniugali tra lei e il marito. L’ex presidente ha però chiarito di non voler prendere provvedimenti contro Harry, che avrebbe potuto rischiare l’espulsione dagli Stati Uniti a causa dell’ammissione dell’uso di sostanze stupefacenti nella sua autobiografia: "Non lo voglio fare. Lo lascerò stare. Ha già abbastanza problemi con la moglie. È terribile". Trump ha invece elogiato il principe William, definendolo "una grande persona" e lasciando trasparire la sua preferenza per il futuro re.

Baci e abbracci agli Invictus Games

Dopo questa frecciata, Meghan Markle ha colto l’occasione della sua apparizione agli Invictus Games per dimostrare il proprio amore per il marito e rispondere in modo simbolico alle parole del tycoon. All’apertura della settima edizione dei Giochi, evento dedicato ai veterani di guerra con disabilità permanenti, i duchi di Sussex sono apparsi più uniti che mai. Meghan, in particolare, ha dato prova di grande affettuosità, tra sguardi innamorati, carezze e baci, quasi a voler ribadire il legame con Harry davanti al mondo intero.

Una volta arrivati mano nella mano al Vancouver Convention Centre, un’arena da oltre 54mila posti, la coppia ha assistito agli spettacoli sportivi e alle esibizioni musicali di artisti del calibro di Chris Martin, Nelly Furtado, Noah Kahan, Roxane Bruneau e Katy Perry. Per tutta la serata, Meghan non ha mai smesso di sorridere, stringendo spesso la mano del marito.

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, intervistata dal Daily Mail, la duchessa era determinata a mettere in scena uno "spettacolo d’amore": «Era come se Meghan volesse dire al mondo “È mio e lo amo”».

Il discorso di Harry

A conferma del loro affiatamento, Meghan ha presentato con parole affettuose il discorso di Harry: "Voglio presentarvi un uomo che significa molto per me". Il principe ha poi parlato con trasporto, ricordando il significato degli Invictus Games e sottolineando l’importanza dell’unità e del sostegno reciproco: "In questo momento di difficoltà e divisione in molte parti del mondo, ci riuniamo qui a Vancouver in uno spirito di unità. Rappresentiamo 23 nazioni, parliamo molte lingue diverse e riflettiamo l’intera gamma delle religioni e delle fedi del mondo. Al di là di ogni differenza, qui agli Invictus Games siamo fondati sul rispetto reciproco, gareggiando ferocemente, ma credendo l’uno nell’altro. Sostenersi a vicenda. E fare il tifo l’uno per l’altro".

Harry ha poi ricordato la promessa che diede vita ai Giochi oltre un decennio fa: "Negli ultimi dieci anni ho perso il conto delle volte in cui vi abbiamo sentito dire che gli Invictus Games vi hanno salvato. Rispettosamente, non sono d’accordo. Invictus non vi ha salvato. Voi vi siete salvati. I valori che incarnate, il modo in cui vi comportate, non solo agli Invictus Games, ma ogni giorno… il vostro coraggio, la vostra resilienza, la vostra umanità… illuminano un percorso in avanti per tutti noi e per questo vi ringraziamo. La vostra leadership non è finita quando siete usciti dal campo di battaglia o vi siete tolti l’uniforme. Resistete. L’esempio che date è una bussola per il mondo".

Le critiche

Nemmeno dopo il discorso di Harry sono mancate le dimostrazioni d’affetto di Meghan. "È stata in piedi per stringergli il viso con entrambe le mani prima di baciarlo sulle labbra, come se stesse mandando il suo eroe personale a fare la sua apparizione sul palco", ha commentato Judi James. La duchessa ha poi continuato a sostenere il marito con entusiasmo, agitando grandi pon pon blu in segno di incoraggiamento. "Il suo linguaggio del corpo sembrava una via di mezzo tra un’adolescente a un appuntamento serale e una mamma orgogliosa a una serata a scuola".

Se per alcuni osservatori le manifestazioni d’affetto sono state fin troppo enfatiche, non sono mancati nemmeno coloro che hanno criticato la coppia del Sussex per aver cercato di "mettersi continuamente sotto i riflettori". Fonti al Daily Mail hanno dichiarato: "Sono diventati una distrazione, mettendo in ombra i veterani che dovrebbero essere al centro di tutto" - e continua - "Questo evento dovrebbe essere dedicato ai veterani, non allo spettacolo reale".

Ma non è finita qui.

Durante la cerimonia, Harry ha sorpreso il pubblico con una battuta scherzosa, affermando che avrebbe fatto cantare Meghan a mille persone, dopo che l'amico Michael Bublé, salito sul palco, aveva deliziato la folla con una performance del suo celebre brano "Feeling Good". Il Duca del Sussex ha poi ringraziato calorosamente i presenti, prima di invitare la moglie sul palco per dare ufficialmente il via ai giochi. Meghan, visibilmente sorpresa, ha scosso la testa ridendo, mentre il pubblico, entusiasta, ha cercato di convincerla a esibirsi.

Dopo aver condiviso qualche birra e scambiato battute con i partecipanti, Harry e Meghan hanno salutato i veterani e i turisti presenti, ma l'attenzione mediatica si è presto spostata su un altro episodio che ha sollevato polemiche. In un video condiviso da Meghan su Instagram, la coppia è stata ripresa a bordo di un golf cart, mentre sorpassava un gruppo di veterani disabili che si trovavano in piedi o in sedia a rotelle.

L'immagine della coppia che passa davanti a veterani festanti ha suscitato reazioni contrastanti, con molti commentatori che hanno criticato l'inappropriatezza del gesto.