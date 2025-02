Harry e Meghan, i "turisti del disastro" tra accuse di sfruttamento mediatico e progetti fallimentari

Martedì, Meghan Markle ha condiviso un video in cui raccontava come fosse riuscita a procurare degli articoli di merchandising firmati da Billie Eilish a un’adolescente la cui casa è stata distrutta durante gli incendi di Los Angeles. La duchessa del Sussex ha voluto mostrare un lato più umano del suo impegno sociale, sottolineando quanto significasse per la giovane ragazza ricevere quei regali. La cantante di Ocean Eyes è stata coinvolta grazie all'intervento di Adam Levine e sua moglie Behati Prinsloo, che vivono nella stessa comunità di Montecito dove risiedono anche Meghan e Harry.

Nel video, Markle ha ringraziato Eilish per la sua generosità, commentando l'importanza del gesto non solo per la ragazza, ma anche per la comunità. Il cantante dei Maroon 5 e la modella di Victoria's Secret si sono rivelati determinanti nel mettere in contatto Meghan con la popstar. Markle, visibilmente emozionata, ha raccontato che il desiderio della ragazza era quello di recuperare una maglietta acquistata al concerto di Billie Eilish, ma purtroppo la sua casa era andata a fuoco insieme ad altri oggetti di valore affettivo.

"Ho pensato a tutti quelli che conoscevo e ho scritto una nota, chiedendo se qualcuno potesse farla arrivare a Billie Eilish", ha spiegato Meghan. Con una risata, ha mostrato i gadget autografati ricevuti dalla giovane fan, scherzando sul fatto che non sapeva nemmeno cosa fosse un lunchbox popolare tra i giovani. "Non so nemmeno cosa significhi questa roba, ma è autografata per lei!", ha esclamato, con un sorriso che non nascondeva l'emozione.

Markle ha anche voluto inviare un messaggio di speranza, sottolineando l’importanza di continuare a sostenere le persone colpite dagli incendi in California. "Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, ma soprattutto grazie ai nostri soccorritori che sono i veri eroi della comunità", ha scritto nella didascalia. Concludendo, ha firmato il suo messaggio con un semplice "Come sempre, Meghan".

La visita di Meghan e Harry ad Altadena, una delle città più devastate dagli incendi di gennaio, è stata l'occasione per loro di supportare le vittime e le organizzazioni locali. Tra queste, il Girls Fire Recovery Fund, creato dalla quattordicenne Avery Colvert per aiutare le ragazze della comunità a ritrovare autostima e fiducia in sé stesse dopo la perdita delle loro case.

Tuttavia, la visita non è stata esente da critiche: l'attrice Justine Bateman ha etichettato Meghan e Harry come "turisti del disastro" a causa della loro visita alle vittime degli incendi, accusandoli di sfruttare la situazione per guadagnare visibilità. Una fonte vicina alla coppia ha risposto che il loro impegno è sincero e che l'idea che si trattasse di una "opportunità fotografica" fosse profondamente offensiva.

I fallimenti professionali post Royal Family

Nonostante il loro impegno filantropico e le loro attività di supporto alle vittime degli incendi in California, Meghan Markle e il principe Harry stanno affrontando non poche difficoltà nel loro percorso professionale. Recentemente, la loro nuova serie Netflix è stata posticipata dalla data di messa in onda del 15 gennaio al 4 marzo, segno di ulteriori ostacoli che la coppia ha dovuto superare.

Un altro colpo al loro progetto avviato con il gigante dello streaming arriva dai dettagli emersi su Vanity Fair UK: secondo la rivista, il loro ambizioso accordo con Netflix, del valore di circa 18 milioni di sterline, ha mostrato evidenti segni di fallimento, nonostante le previsioni iniziali. La coppia, che ha firmato l'accordo tre anni fa, ha avuto difficoltà a produrre contenuti coerenti e di successo. Un ex dipendente di Netflix ha rivelato che il Duca e la Duchessa non erano come gli altri podcaster di successo, che semplicemente "accendevano il microfono e parlavano". Al contrario, Harry e Meghan avevano delle idee piuttosto vaghe, cercando di dare vita a un grande tema che "spiegasse il mondo", ma senza una direzione chiara. In particolare, alcuni dei progetti di Harry sono apparsi piuttosto bizzarri, come l’idea di recensire una cioccolata calda ogni settimana o di intervistare figure come Vladimir Putin e Donald Trump per discutere delle loro presunte inclinazioni "sociopatiche". Ma anche Meghan non è stata esente da difficoltà in termini di creatività: secondo quanto riportato, avrebbe avuto difficoltà a impegnarsi in idee originali, finendo per "tornare sui propri passi" e "annacquarle". Questo ha significato che ogni episodio doveva essere "completamente reinventato nelle fasi avanzate della produzione", un processo che ha rallentato e complicato ulteriormente la realizzazione dei contenuti.

Anche quando Meghan ha lanciato il suo podcast Archetypes, mirato a esplorare gli stereotipi di genere e dare potere alle donne, il progetto ha avuto difficoltà a decollare. Secondo voci di corridoio, artisti di alto profilo come Taylor Swift, Beyoncé e Megan Thee Stallion avrebbero rifiutato di partecipare.

Gli intoppi professionali della coppia non si fermano qui. Da quando hanno lasciato ufficialmente la famiglia reale e si sono trasferiti in California nel 2020, Meghan e Harry hanno cercato diverse vie per generare entrate. Oltre ai contratti con Netflix, la coppia ha anche firmato un accordo da 20 milioni di dollari per il libro di memorie di Harry, Spare, che ha riscosso un ampio clamore mediatico. Nonostante ciò, alcuni dei loro progetti, come la docuserie Harry & Meghan, hanno ricevuto critiche per la mancanza di contenuti innovativi e di spessore. Anche se il loro accordo con Netflix ha portato una somma impressionante di 100 milioni di dollari per la produzione della serie, gli ostacoli e i fallimenti professionali sono diventati un tema ricorrente per la coppia. Le difficoltà creative e il tentativo di fare marketing utilizzando la loro fama derivante dalla Royal Family sembrano non essere sufficienti a garantire il successo che si aspettavano, facendo sorgere dubbi sulla loro capacità di rimanere ancora per molto protagonisti nel mondo dell'entertainment e dei media.