Zelensky: «Grazie Meloni. L'Ucraina vincerà la guerra»

Nel giorno in cui Giorgia Meloni potrebbe arrivare in Ucraina, come annunciato da alcune agenzie di stampa, il Presidente dell'Ucraina ha rilasciato diverse interviste a giornalisti italiani in cui ha per prima cosa ringraziato il nostro paese per la vicinanza politica, unmana ma anche per gli aiuti militari fino a questo momento forniti a Kiev.

«Vinceremo questa guerra - ha detto Zelensky - anche grazie agli aiuti dell'Italia». E, in risposta alle parole di Berlusconi di una settimana fa ha ironicamente commentato: «Anche noi abbiamo della vodka molto buona. Gliene manderemo una cassa»