Zelensky: «Mosca sarà sconfitta entro l'anno»

Da Roma vola a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dove ha dichiarato: «La sconfitta russa sarà irreversibile e arriverà già quest’anno». Il presidente ucraino, scortato dai caccia tedeschi, si sta dedicando al suo tour europeo volto a rafforzare i legami con gli alleati europei e stringere i tempi sulla consegna delle armi. «Ad ogni visita, le capacità difensive e offensive dell’Ucraina aumentano. Il legame con l’Europa si rafforza e la pressione sulla Russia aumenta», ha scritto sul suo canale Telegram Zelensky da Parigi. «Incontrerò il mio amico Emmanuel. Discutiamo i punti più importanti delle relazioni bilaterali».



Il cancelliere Olaf Scholz ha riconosciuto le condizioni di Kiev per la pace. «La Russia deve ritirare le sue truppe, non può funzionare altrimenti», ha dichiarato Scholz facendo un altro passo in avanti verso Kiev anche se Berlino ancora appare restia sulla fornitura dei caccia da combattimento.