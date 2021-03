Abbiamo trovato il vaccino per il Covid sul Dark Web, con lo sconto

Non c'è da stupirsi che una "merce" preziosa quanto discussa come i vaccini contro il Covid-19 abbia trovato la sua strada all'interno del Dark Web. Accessibili attraverso il browser Tor esistono alcuni E-commerce, illegali ovviamente, dove apparentemente tutte le versioni – da Moderna a Sputnik – sono in vendita a prezzi che vanno dai 28 dollari ai 20mila per quantità da "grossista". E ci sono anche vaccini che come si vede dalle immagini delle schermate vengono messe in «promozione» con lo sconto.

Naturalmente anche solo pensare di acquistare da questi Vendor, nonostante i tentativi di far sembrare il tutto legittimo, è assolutamente sconsigliabile. Non esiste infatti alcuna garanzia che il prodotto presentato sia quello reale. Il rischio quindi è di iniettarsi una sostanza del tutto inutile se non addirittura dannosa. Anche perché dobbiamo pensare a tutte le problematiche legata alla conservazione ed al trasporto delle fiale.

Ricordate ad esempio come il prodotto Pfizer necessiti di temperature bassissime legata a particolari frigoriferi che è difficile trovare anche in paesi industralizzati. in considerazione la normale logistica del trasporto dei vaccini, che necessitano di attrezzature specifiche per la loro conservazione, rende queste proposte illogiche e proibitive.

Ma i Criminal Hacker che operano questi siti sono pienamente consci dello stato d'animo della popolazione e fanno precisamente leva sulle nostre debolezze per cercare di muovere questa merce.

Che ripetiamo è facilmente trovabile sul dark web soprattutto per chi possiede e può pagare in bitcoin. Ma questa è forse una truffa nelle truffa.