Per Natale regala una «visita medica sospesa»

In tempi di Covid-19 il diritto alla salute rischia di diventare un privilegio per pochi: negli ultimi mesi il numero di poveri nel mondo è salito di un milione. E tante persone vulnerabili rischiano di non curarsi. Per questo è importante l'iniziativa della Fondazione Valter Longo Onlus, che in Italia vuole favorire una vita lunga e sana a tutti, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e in povertà. Così ha lanciato l'idea della «Visita Sospesa»: un appello a fare una donazione di 25 euro per garantire assistenza nutrizionale a chi non può permettersela.









In che cosa consiste.

I pazienti che beneficeranno delle donazioni verranno visitati in presenza o al telefono. Durante il consulto, saranno raccolte informazioni sulla loro salute e sulle abitudini alimentari per stabilire obiettivi a breve e lungo termine. I nutrizionisti della Fondazione metteranno a punto piani dettagliati sulla base della «Dieta della longevità» ideata dal biogerontologo Valter Longo.

Un esempio, per capire: una dieta ricca di pesce, con proteine vegetali e di carboidrati complessi, ideale per riequilibrare l'organismo e favorire la prevenzione di malattie. E se un paziente ha qualche patologia particolare, sarà possibile collaborare con medici specialisti e valutare terapie di supporto.

Cosa portare il giorno della visita

Può risultare utile portare gli ultimi esami del sangue (fatti 6-12 mesi prima) e qualsiasi altra documentazione clinica percapire meglio la situazione e a impostare un piano nutrizionale su misura.

Dove fare la visita

Grazie ai contributi raccolti, pazienti in povertà, bambini, adulti e anziani svantaggiati o in difficoltà saranno accolti presso il Punto Longevità di Fondazione Valter Longo Onlus di Milano, in Via Borgogna 9. I colloqui saranno garantiti anche via What's Up, Skype o semplice consulto telefonico.

Come donare

Direttamente dal sito della Fondazione Valter Longo Onlus: www.fondazionevalterlongo.org/dona-ora