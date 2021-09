Ritorno a scuola. Guida all'acquisto di matite, zaini e pc

Libri, matite, zaini e astucci. Il ritorno a scuola inizia proprio da qui e secondo Federconsumatori ogni famiglia si troverà a sborsare almeno 1.000 euro. Un aumento dell'1,3% rispetto al 2020.

I libri sono tra le spese più gravose. Si calcola che per l'acquisto dei libri necessari e due dizionari, uno studente di prima media spenderà mediamente 429,30 euro, a cui vanno aggiunti 547,81 euro per il corredo scolastico e i ricambi durante l'intero anno, per un totale di 977,11 euro. Uno studente di prima liceo si troverà invece a spendere almeno 668,20 euro, a cui aggiungere 547,81 euro per il corredo scolastico e i ricambi, per un totale di ben 1.216,01 euro.

Importi che risultano proibitivi per molte famiglie, a cui si aggiungono i costi ancor più onerosi da sostenere per l'acquisto di un pc, dei programmi e dei dispositivi necessari per un utilizzo didattico di tale strumento, divenuto ormai imprescindibile. Dallo studio effettuato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori emerge, infatti, che tra computer, webcam, microfono, antivirus, programmi base una famiglia spende da 374,97 a 3.952,98 euro (considerando per antivirus, programmi i costi su base annua). A questo va aggiunta la spesa per la connessione a internet.

Ma è il corredo scolastico a costare di più alle famiglie. La linea di prodotti firmata Pigna in collaborazione con Chiara Ferragni, è quasi completamente sold out online. La collezione - su cui spicca la dedica «Il futuro è il rispetto di ognuno» - vede il classico motivo con l'occhio che caratterizza il brand di moda dell'influencer. Dall'astuccio eyelike (35 euro) al set di 3 matite (6,90 euro) fino ai quaderni e ai raccoglitori (il cui costo varia da 1,9 a 4,9 euro circa), tutto è declinato nei toni dell'azzurro e del rosa.

Tornando alla ricerca Federconsumatori, il prezzo degli astucci raffigurati in cartoni è cresciuto del 10% nell'ultimo anno, mentre quelli dedicati a sport e serie tv sono aumentati addirittura del 29%. Costano meno i diari - sia di marca sia basati sui cartoni - rispettivamente l'8% e il 16% in meno, mentre salgono fino a 87 euro il prezzi degli zaini trolley, sempre più amati da bambini e genitori. Aumentano anche i prezzi di quadernoni e quaderni, cresciuti rispettivamente del 9% e del 15%. Mentre i prezzi delle matite colorate aumentano del 10% nei supermercati, mentre calano in cartoleria.

Notebook per la scuola, dieci modelli per tutte le esigenze

Con le vacanze estive giunte per molti al termine, tra i ragazzi scatta il conto alla rovescia per il ritorno a scuola. Ancor più sentito alla luce di quanto successo dall'avvio della pandemia, con un lungo di regole e divieti tra mascherine, green pass, distanziamento, lezioni in parchi e biblioteche per provare a dimenticare la didattica a distanza. Al di là delle modalità, tuttavia, restano punti fermi gli strumenti necessari per affrontare l'annata, tra cui è ormai diventata una certezza per gli alunni dalle scuole medie in poi la presenza di un notebook. Utile per prendere appunti, seguire lezioni, ricorrere ad applicazioni che ordinano e semplificano il da farsi. Ognuno con le rispettive esigenze e, lato genitori, con il proprio budget disponibile per cercare l'acquisto ideale.

Prima di guardare marche e modelli, allora, bisogna individuare cosa occorre e quali siano gli aspetti più importanti nell'uso quotidiano di un laptop, tenendo a mente che, con l'eccezione di buona parte degli studenti universitari, chi frequenta scuola medie e superiori può soddisfare le singole mire anche senza dover investire somme troppo alte. Prima ancora delle specifiche tecniche a contare è il buonsenso e la comodità, ragion per cui si devono valutare peso e dimensioni del computer portatile, destinato a finire ogni giorno nello zaino da portare sulle spalle. Andando oltre l'inevitabile caccia all'affare con la speranza di scovare il modello principe nel rapporto qualità-prezzo, parametri da mettere nella lista sono la qualità dello schermo, la quantità di memoria e l'autonomia.

Nel primo caso bisogna considerare la grandezza, cioè la diagonale del display che si lega strettamente alle dimensioni e quindi al peso (quindi fino a 13 pollici ideali per gli studenti), ma anche la tipologia tra modello antiriflesso o lucido, con quest'ultimo in linea di massima può adeguato per chi utilizza il notebook in aula, biblioteca e casa. La memoria, banalmente, più è ampia e meglio è, sapendo che l'incremento di Ram e dello spazio d'archiviazione va di pari passo all'aumento del prezzo. Se circoscritto quasi completamente all'ambito scolastico, 8GB di Ram e 256GB di storage assicurano una agevole gestione dei dati, mentre lato prestazioni bisogna guardare al tipo di processore.

Cruciale per ogni dispositivo, infine, la batteria resta sempre un elemento cardine, quindi un laptop per studenti deve garantire almeno 8-9 ore di autonomia. A livello complessivo, inoltre, un'analisi in base all'utilizzo e alle esigenze va fatta anche per il numero e il tipo di ingressi per collegare mouse, schede di memoria, hard-disk esterni e chiavette Usb. Va detto, infine, che diversi produttori prevedono sconti e promozioni specifiche dedicate agli studenti. Per questo, un'occhiata ai vari siti si può rivelare un aiuto prezioso nell'ottica di acquisto di un laptop.