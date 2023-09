L'idea di Italia della sinistra: si ai migranti, no alle Frecce Tricolori

Settimana scorsa in tv alla domanda su quale fosse la posizione del Pd sull’aumento delle spese per la difesa Elly Schlein, ha così risposto ai due giornalisti attoniti: «quando saremo al governo ce ne occuperemo». Frase che fece fare al segretario del Pd una brutta figura davanti alle telecamere e che diede modo a molti opinionisti, compreso il sottoscritto, di accusare i dem di non avere idee e strategie politiche.

Ci siamo sbagliati tutti.

Perché la realtà di oggi ci porta davanti, chiara e virgolettata, quale sia la linea politica del Partito Democratico su due situazioni e tematiche fondamentali.

La prima ovviamente riguarda i migranti. Anche qui, dalla segreteria oltre alle dovute critiche al governo (lo hanno fatto sempre tutti i partiti di opposizione) non sono arrivate soluzioni ma sono stati altri noti esponenti dem a darci in maniera chiara il loro pensiero. Prendiamo ad esempio il sindaco di Bologna, Matteo Lepore che davanti all’emergenza sbarchi e soprattutto al post-sbarchi ecco che ha ricordato come «Noi (plurale) non diremo mai no all’accoglienza». Insomma, dalla città simbolo del comunismo italiano arriva un’indicazione chiara: porti e braccia aperte per tutti. Un’opinione condivisa da altri primi cittadini di sinistra.

Punto due. Dopo l’incidente che ha coinvolto l’aereo delle Frecce Tricolori a Torino ecco che sono tornate a farsi sentire le voci del mondo culturale e giornalistico di sinistra arrivate a chiedere a gran voce «l’abolizione» della Pattuglia Acrobatica. Nell’ordine: «Sono uno spreco di soldi e strumento di propaganda guerrafondaia» (Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista); «Ma, di preciso, a che c…. servono le Frecce Tricolori» (Frankie Hi-nrg, rapper); «Ora basta con Frecce tricolori e parate militari varie» (Tomaso Montanari); «Frecce Tricolori da abolire subito, provocano tragedie» (Lidia Ravera, scrittrice).

La scelta della pancia del partito, che non è IL Pd ma sono quelli che lo sostengono da fuori e che alle primarie hanno scelto la Schlein e non Bonaccini, è chiara: accoglienza per tutti e stop alle spese militari in qualsiasi forma esse si manifestino. Un’Italia senza armi ma piena di migranti.

Una scelta legittima, una visione chiara, un’idea di paese molto netta. Siamo certi che questa sia anche la visione di Elly Schlein cui però manca il coraggio di dirlo apertamente anche perché sa benissimo che questa visione non piace alla stragrande maggioranza degli italiani. E così si traccheggia condannati all’opposizione per i prossimo 4 anni.

Ps. A chi chiede lo stop agli eventi delle Frecce Tricolori per i costi basta rispondere con l'indotto che generano nelle località che ospitano tali eventi. Alla fine sono un guadagno, anche per l'erario.