Mattarella: «Su Ustica mancano tasselli, cercare la verità»

Il 27 giugno è l'anniversario della strage che causò la morte di 81 persone, di cui 13 bambini, in viaggio tra Bologna e Palermo su un DC9 della compagnia Itavia. L'aereo precipitò nel mare vicino Ustica. Oggi, in occasione del 43esimo anniversario della strage di Ustica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la tragedia come «una delle pagine più dolorose e buie della nostra recente storia». «Una completa verità non è stata pienamente raggiunta e questo rappresenta ancora una ferita per la sensibilità dei cittadini - ha aggiunto -. I risultati ottenuti spingono a non desistere, a ricercare i tasselli mancanti, a superare le contraddizioni e rispondere così al bisogno di verità e giustizia».