Elezioni in Finlandia; vince il centrodestra. Solo destra Sanna Marin

È già finita l’epopea di Sanna Marin. Le elezioni in Finlandia infatti hanno visto primeggiare, di poco, il Partito di centrodestra, Partito di Coalizione Nazionale, guidata da Petteri Orpo. Al secondo posto però come percentuale di voti non ci sono però i socialdemocratici dell’ex premier, bensì il partito di estrema destra e populista “Finlandesi”. Solo al terzo posto il movimento di Sanna Marin che ha ammesso la sconfitta.