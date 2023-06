Donna muore in bicicletta a Milano investita da una betoniera

Una ciclista è stata investita e uccisa da una betoniera in piazza Durante all'angolo con via Leoncavallo, a Milano. La donna, italiana di 60 anni, era in sella alla sua bici quando alle 9.20 è stata travolta dal mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i pompieri, il 118 e la polizia locale.

Si tratta della quarta vittima sulle strade del capoluogo lombardo che viaggiava in bicicletta e viene investita da un mezzo pesante