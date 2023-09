La moda torna sui banchi di scuola

Le collezioni autunno inverno 2023-24 riportano la moda tra i banchi di scuola. Gonne a pieghe, mocassini, cardigan e una buona dose di tartan hanno conquistato le passerelle dando spazio a estetiche sempre più popolari (e social). Termini come «college», «preppy» e «academia» (nelle sue diverse accezioni: dark e light) si susseguono sulle maggiori piattaforme in un tributo a serie e pellicole dei primi anni Duemila come Gossip Girl e Clueless.

L’universo moda, si sa, è un continuo girotondo di idee. E pochi capi d’abbigliamento hanno avuto il potere di influenzare - in positivo e in negativo - la cultura pop come l’uniforme da scolaretta. Originariamente concepita per essere indossata come forma di mantenimento dell’ordine sociale (nonché, come spesso accade, di prestigio) è ben presto diventata fonte di ispirazione per gli stilisti, a partire da Christian Dior che ne introdusse un’interpretazione - linea di vita stretta e lunghe gonne svasate - nel 1947 con il suo New Look.

Il tartan, declinato in gonne a pieghe e accompagnato da camicette col colletto alla Peter Pan, è stato a sua volta interpretato e raccontato dai maggiori stilisti, in un tentativo di modernizzare e fare proprio un emblema della gioventù. Per questa stagione, Saint Laurent lo adatta alla donna in carriera, trasformando il kilt in una gonna longuette da abbinare alla décolleté total black. Maria Grazia Chiuri rimanda invece alle line di Monsieur Dior, usando il tartan in gonne a ruota dal feel anni Cinquanta.

Buberry, che del check ha fatto un vero e proprio emblema, lo colora di tinte accese in completi monocromatici dall’alto impatto visivo, mentre Etro lo adatta alla sua donna nomade, che si lascia abbracciare da una sciarpa di tartan nel suo viaggio verso il mondo (o forse verso se stessa).

Allo stesso modo il mocassino e la stringata, immancabili simboli dello stile preppy, si reinventano questo autunno, diventando anche protagonisti di quella che si preannuncia come una delle collaborazioni di maggiore successo dei prossimi mesi. In un equilibrio impeccabile tra raffinatezza e modernità, Miu Miu e Church’s hanno dato vita a una collezione speciale di calzature che interpretano in chiave moderna due classici: le brogue e le double monk strap, realizzate in pelle spazzolata lucida e nei toni del nero e del tabacco.