La nostalgia Y2K e la «resurrezione» dei brand anni Duemila

Possiamo affermare con certezza che il 2023 è stato testimone di una quantità di tendenze moda mai viste prima, questo in seguito all’avvento di TikTok e all’estetica Y2K venerata dai giovanissimi avventori del social. Il mondo del cinema è stato un’altra parte fondamentale nell’influenza di questo mercato, basti pensare all’effetto nostalgia che ha suscitato la serie tv Euphoria oppure al Barbiecore, nato in seguito all’uscita del celebre e attesissimo film Barbie.

I più astuti non hanno perso l’occasione e hanno ben pensato che fosse il momento perfetto per rilanciare alcuni tra i marchi protagonisti dei primi anni 2000. Stiamo infatti assistendo al ritorno di Monella Vagabonda che, come recita la sua bio sui social «We had just a little break from slaying». Come dimenticare poi le famose ali che abbellivano il retro dei jeans a vita bassa? Stiamo proprio parlando di ANGELDEVIL. Oggi, al timone della direzione creativa, c’è Stefano Berretti che al centro del suo rebranding ha posto la mitologia e l’arte - tematiche oggi molto in voga - chiamando questa operazione «Resurrection».