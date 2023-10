Un salto nel passato con i migliori outfit dei Beckham

«Vedi quella? Me la sposo. La Posh in abito nero» così David Beckham nel 1997 affermò scherzando con l’amico e compagno di squadra Gary Neville, e infondo non scherzava poi tanto. È nel marzo dello stesso anno che i due si conosceranno, iniziando una tra le storie d’amore più appassionanti e solide dello star system. «Quando lo vidi nell'area lounge, mentre gli altri calciatori erano al bar, lui parlava con i suoi. Essendo molto legata alla mia famiglia apprezzai questo lato di lui» racconta Victoria Beckham «Scrissi il mio numero su un biglietto, perché quel giorno presi un aereo, con la frase "faresti meglio a chiamarmi"».

David Beckham and Victoria Adams 1998 (Ansa)

Dopo 24 anni di matrimonio, e ben 15 anelli di fidanzamento, i coniugi Beckham hanno deciso di raccontarsi nella nuova docuserie Beckham, disponibile su Netflix, dove svelano alcuni retroscena partendo dagli esordi di David nel Manchester United sino ad oggi. Ciò che possiamo ammirare sin da subito è lo stile unico e riconoscibile che entrambi adottano già dall’inizio della loro frequentazione. Così diversi eppure così simili, hanno regalato numerosi outfit che oggi, anche grazie a un prepotente revival dello stile anni ’90, troviamo incredibilmente attuali e d’ispirazione. Un po’ come sta facendo il secondogenito, Romeo James Beckham, che negli ultimi tempi vediamo sfoggiare look e acconciature che ricordano alcuni tra gli outfit più significativi del padre nel corso degli anni 2000.

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo negli anni alcuni tra gli outfit più belli e nostalgici della coppia: