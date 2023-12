I look più iconici dei film di Natale che possiamo copiare

Se dovessimo descrivere dicembre con due parole, queste sarebbero: Natale e appuntamenti. Sono infatti numerosi gli impegni in agenda tra cene di lavoro, appuntamenti con familiari, apertivi con gli amici e corse allo shopping. Ed è proprio in questi casi che l’armadio esplode, tappezzando il letto con milioni di capi. Una piccola scorciatoia al problema? I film di Natale! Sono infatti un must del periodo invernale e fonti perfette a cui ispirarsi per outfit originali e colorati.

Per incrementare il nostro portfolio di idee sono numerosi i titoli da prendere in considerazione, tra le uscite del 2022 Falling for Christmas è sicuramente il più simpatico. Lindsay Lohan, che nel film interpreta un’ereditiera ribelle, ci fa sognare con outfit appariscenti ed esuberanti. Se invece non vogliamo rinunciare a un tocco principesco, Nei panni di una Principessa regala fantastici abiti eleganti dal taglio moderno. Per gli inguaribili amanti dei classici, impossibile non citare Il Grinch. I Nonsochì, abitanti del paese di Chinonsò, sono ideatori di outfit assurdi che sprizzano aria di Natale tra pettinature elaborate e mille strati di maglioni. Indimenticabile l’outfit quiet luxury indossato da Cameron Diaz in L’amore non va in vacanza. Chi non sogna di passare un Natale all’insegna del comfort con yoga pants e maglione?

Per queste vacanze abbiamo selezionato alcuni tra i look più belli nei film a cui ispirarsi: