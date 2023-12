Il regalo più speciale per la persona che si ama. Un gioiello o un orologio che li accompagni negli anni a ricordare il rapporto che vi unisce. Forse è per questo motivo che si dice che un diamante è per sempre.

«Ho sempre pensato che un diamante ricevuto in dono brilli molto di più rispetto a quello che ci si acquista da sé» diceva Mae West. Ecco allora una selezione di gioielli senza tempo, per rendere questo Natale ancora più speciale.