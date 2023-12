Natale 2023: regali alla moda per lui

Ogni Natale, trovare il giusto regalo per un uomo si rivela sempre una sfida. Se non fosse per quelle poche persone dai mille hobby e interessi, trovare un dono per le festività natalizie diventa un tormento. L’unico lato positivo di tutta questa situazione? È il momento perfetto per attuare un restyling!

Se un amico, un fidanzato o un fratello ha bisogno di un piccolo incoraggiamento per trovare il proprio stile, questa è l’occasione giusta per dispensare consigli di moda.

Cogliendo l’occasione abbiamo selezionato capi e accessori all’ultima moda, come il maglione a trecce larghe firmato Paul & Shark e le nuove scarpe Garmont in collaborazione con ACBC. Chi invece vuole optare per dei pensieri più divertenti, il simpatico intimo natalizio Intimissimi è l’opzione perfetta, coordinato a dei calzini in tartan rossi.