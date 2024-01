Il lato fashion del mondo animale va in scena a PittiPets

Uno degli appuntamenti più apprezzati in Fortezza, PittiPets torna per una nuova edizione, in concomitanza con Pitti Uomo 105, dal 9 al 12 gennaio. In uno spazio esclusivo, disegnato dall’architetto e designer Ilaria Marelli, vanno così in scena una selezione di marchi con le loro proposte di abbigliamento, accessori, prodotti per la cura degli animali, oggetti e arredi per la casa, che stanno rivoluzionando il mondo dei pets. Tra i marchi presenti: 2.8 Duepuntootto, Bullophilosophy, Faliero Sarti For Pets, I Love My Dog, Lollipet, Labilla, Mastrodoro, MyFamily, Ugo, e la partecipazione speciale di Poltrona Frau.

Dopotutto il business che ruota intorno agli animali domestici è uno dei settori destinati a diventare più prosperi nei prossimi anni, tra nuovi servizi, prodotti e nuove professioni. Un rapporto Eurispes pubblicato nel 2023 racconta come il 37,7% degli italiani abbia un animale domestico a casa, con una netta prevalenza di cani e gatti, seguiti da pesci, uccelli, tartarughe, conigli e criceti. Un dato così rilevante da aver portato portato i ricercatori a coniare il termine «pet economy» per definire l’impatto degli animali domestici sulla nostra società. Da alcuni studi effettuati a livello mondiale si evince infatti come mercato dei prodotti e servizi legati al settore pet passerà dai 232 miliardi di dollari del 2020 a 350 miliardi nel 2027. Tornando all’Italia, il rapporto Eurispes mostra come il 60% dei proprietari di un animale spenda mensilmente cifre comprese tra i 30 e i 100 euro per suo mantenimento.

Concentrandoci sul settore moda, i dati racconti da WWD raccontano come il mercato dell’abbigliamento per animali domestici sia destinato a raggiungere i 6,3 miliardi di dollari entro il 2028, con una crescita annuale pari al 4%.

MyFamily presenta a PittiPets la collezione «Hermitage» MyFamily, azienda piemontese specializzata negli accessori per animali, rinnova per la terza volta la sua presenza a PittiPets. Dopo il successo della scorsa edizione, l’azienda - il cui know how affonda le sue radici nella tradizione orafa, simbolo della città natale del brand - ha scelto questa importante manifestazione per presentare la linea «Hermitage». Una raffinata collezione in vera pelle, dove ognuno dei prodotti è curato fino all’ultimo dettaglio. Entrano così in scena le versioni blu e bordeaux della pettorina con abbraccio a H, ma non solo. Una nuova fantasia diventa protagonista nell’universo delle pettorine MyFamily: l’intramontabile tartan, ideale per colore che apprezzano lo stile British countryside, ma con un tocco di eleganza tutta italiana. Ogni pettorina della linea «Hermitage», può essere abbinata al suo collare e guinzaglio dedicato, entrambi impreziositi da minuterie in ottone dorato.