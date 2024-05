Anya Taylor-Joy: Tutti i suoi look da Furiosa

Dopo aver assistito al Tenniscore - ultimo trend lanciato da Zendaya durante le première di Challengers - è arrivato il momento per Anya Taylor-Joy di stupirci con look da vera Furiosa. È ormai partito da qualche settimana il tour promozionale dell’attrice statunitense protagonista della pellicola Furiosa: A Mad Max Saga e per ogni tappa Taylor-Joy, insieme al suo stylist Ryan Hastings, è riuscita a regalarci incredibili look futuristici e sottili citazioni del film.

Per il red carpet inaugurale del film l’attrice ha sfoggiato un look punk tutto cinture in pelle nera e grommet argentati firmato Ludovic de Saint Sernin, racchiudendo i capelli in un morbido chignon. A lasciare il segno è stato il look che omaggia il deserto dal colore terracotta scelto per la tappa australiana, composto da top asimmetrico e gonna in pelle a vita alta, proveniente dalla primavera estate 2024 di Rick Owens. Nei giorni precedenti invece l’abito rosso di Mugler preso dalla fall/winter 2024 ha catturato non poca attenzione, sfoggiato da Taylor-Joy in occasione dell’intervista al The Late Show con Stephen Colbert, regalandoci la sua versione di Furiosa più sexy che mai.

La scelta per la tappa Hollywoodiana è ricaduta ancora sulla pelle, questa volta però nera, optando per un abito bustier firmato Acne Studios della collezione autunno inverno 24/25. Per la première di Sidney invece Taylor-Joy ha sfoggiato un vintage Paco Rabanne del 1996, con frecce che tempestavano il copricapo e l’abito, ancora un richiamo alla guerriera del film, questa volta in versione terribilmente chic. Dopo aver indossato a Cannes un raffinato completo bianco firmato Jil Sander, con annesso copricapo di strass che richiamava i costumi del film, per il photocall di Londra Anya Taylor-Joy ha scelto un total look Maison Margiela Artisanal by John Galliano composto da una giacca over verde militare, corsetto e maxi cintura abbinato a dei tacchi neri in vernice dal vertiginoso plateau con borchie. Un altro look - questa volta più sfrontato - scelto dall’attrice fuori dal red carpet è stato la mini composta unicamente da cinture di varie dimensioni, abbinata a un dolcevita nero e una giacca rossa da biker, in perfetto stile Furiosa. A richiamare il mondo motorcore invece ci ha pensato l’outfit black&white firmato Robert Win scelto per il photocall in Messico, con zip, cinghie e spalline a punta mentre, per il red carpet l’attrice ha sfoggiato la sua migliore armatura: un Balmain in metallo ammorbidito dall’aggiunta di alcune rose sulla parte superiore.