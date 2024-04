Tutti i look di Zendaya per le première di Challengers

Ogni volta che pensiamo di aver già visto tutto e niente può più stupirci, Zendaya arriva tempestivamente a farci ricredere. Ancora reduci dalla tournée di Dune 2 dove l’attrice ha saputo stupirci con look innovativi, a volte vintage - come l’incredibile abito armatura risalente alla collezione Couture di Mugler del 1995 - Zendaya ha inaugurato la tournée del film Challengers - diretto dal regista Luca Guadagnino - con una serie di look originali ispirati al mondo del tennis lanciando un nuovo trend, il tenniscore.

L’attrice, insieme al suo stylist Law Roach, hanno dato vita ad outfit liberamente ispirati alla protagonista della pellicola Tashi, giovane tennista che abbandona il campo e diventa l'allenatrice del marito, dimostrando come una sportiva possa sfoggiare anche il lato più professionale senza dimenticare la sua vera essenza concentrandola tutta in un colore, il bianco.

È infatti il bianco il colore ufficiale delle divise da tennis, così Zendaya ha saputo stupirci con lunghi abiti, come per la première di Parigi in un Louis Vuitton dalla vita bassa e lo scollo a cuore, o a Roma, con un completo composto da una lunga giacca e gonna, firmato Calvin Klein.

Tra le tante apparizioni, l’attrice ha lasciato il segno calcando la tappa di Londra sfoggiando un custom Thom Browne ricoperto di strass e simpatici ricami di racchette. Impossibili poi non notare le décolleté che Zendaya ha sfoggiato per la tappa romana lasciando tutti a bocca aperta: è proprio una pallina quella incastrata nel tacco, ispirazione geniale che non poteva che provenire dalla mente di Jonathan Anderson - direttore creativo di Loewe - che ha customizzato l’abitino tempestato di cristalli con la collaborazione di Bulgari. Infine, si può ritenere delizioso l’abito bianco dalla gonna a ruota e il colletto che l’attrice ha sfoggiato per il photocall milanese, un Ralph Lauren del 1991 originariamente indossato da Cindy Crawford.

Scopriamo tutti gli altri look sfoggiati da Zendaya per il suo tour promozionale del film: